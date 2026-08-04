Ivy So蘇雅琳爆Anson Lo拍咀戲唔刷牙：愈錫愈凍 澄清取消COLLAR澳門騷與票房無關(有片)

COLLAR成員蘇雅琳Ivy So今日（4日）25歲生日，現身銅鑼灣出席雪糕品牌活動，並與fans舉行生日派對，她笑言是「半50」歲，「有種大人嘅感覺。」她表示近日忙於拍《金秘書為何是那樣》，平均每日僅睡4小時，生日雖然要開工，深信全年會行運，今晚收工可與家人吃飯已很滿足，「今年太忙，差唔多到有一個月冇返屋企齊人食飯，願望係多啲同屋企人相處，同埋身體健康。」

談到與MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo合作拍劇，Ivy So大爆對方非常自律，猶如「人肉卡路里警報器」，收到4個生日蛋糕都不敢放肆大吃，「其有時都會食多咗，阿Lo就會話呢個300卡、嗰個400卡，都仲有100卡剩，有人監督住。」她表示雙方會互相督促節食和健身，亦很佩服對方，經常空肚飲至少4杯齋啡，務求保持身形拍除衫咀戲。由於拍攝行程緊密，兩人不時萬歲慰勞劇組人員。

其實Ivy So與Anson Lo已拍了不少街頭咀戲，更在fans圍觀下拍攝，「一開始好驚，因為佢背住好多fans，我又對住好多鏡頭，但roll機都冇乜嘢，佢哋好nice。」她笑言，fans圍觀拍攝的短片，足以整合成一套短劇，順便當宣傳。她又大爆阿Lo好大力，其中一場被對方一手拉住坐大脾的戲，嚇得她禁不住叫了出來，「每次佢眼瞓就叫我打佢手板，成日嫌我太細力。」