李蔓瑩mark定伍允龍拍拖旅行 孖住手李靜儀遊葡萄牙拍節目全程無鬧交

CHIIKAWA大受歡迎，首部劇場版大電影《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》本周四（6日）終在香港上映，昨晚（4日）在旺角大搞香港首映禮，片中五位重要角色齊齊登場，吸引大批fans捧場，現場還有一班星級粉絲拍照打卡，計有Renee李蔓瑩、Heidi李靜儀、江嘉敏、蘇家樂、梁敏巧、黃美棋、譚玉瑛、連炎輝、「阿蛋」黃詠霖、黃淑蔓、陳健安及IdG偶像女生成員等，場面熱鬧。

Renee是個狂迷級CHIIKAWA粉絲，直認花下不少金錢買相關產品，今次在活動上也滿載而歸；對於盜版猖獗，問到對辨別假貨有否研究，她表示除非好明顯，自己亦未必及時認出真假。Renee早前與前女團Super Girls成員Heidi結伴遊葡萄牙主持Podcast節目《李想之間》，日前已把旅遊影片上載至YouTube頻道，她表示過程相當愉快，全程亦沒有鬧交，絕對是一次友情與默契的考驗。Renee此行沒有吸引異性埋身，笑指傾最多是當地的Uber司機。Renee近年為工作周遊列國，她亦有打算跟男友伍允龍拍拖旅行，彼此已開始夾假期，但未定日期及地點，首選可能是日本，全因兩人都是動漫電玩迷，遊日肯定滿足購買欲，自己還可以盡情搜購CHIIKAWA的心頭好。