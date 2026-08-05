單立文否認滕麗名林淑敏不和 自爆唔使開工日日被胡蓓蔚鬧

單立文（豹哥）昨日出席《非份之罪》的晚宴，他大讚這部作品過足戲癮，直言自己看的時候也不知道誰是兇手，並稱當時是從《愛‧回家之開心速遞》劇組偷走出來。問到《愛‧回家之開心速遞》將於本周五迎來大結局，他坦言心情很複雜，「已經拍完，但個劇集又出緊街，自己又唔想佢停，一見就諗起同嗰啲演員點點滴滴，好難三言兩語交代到，要啲時間沉澱下。」 他表示不用再開廠的日子，日日都留在家中，搞到夫妻關係不和。他說：「我老婆好憎我，因為我日日喺屋企發吽哣，佢話『你咁鬼死無用！無嘢做！』我開始覺得自己有啲廢！」問到會否重拾音樂工作，他表示正在部署中，但音樂是一門手藝及創作，要「整番行副偈先得」。

滕麗名一早心情唔好 對於周五大結局的活動，外界焦點放在滕麗名與林淑敏身上，他說：「佢哋當事人都無話不和，係你哋話佢不和，咁多個訪問入邊都冇承認過佢哋係不和，就單憑嗰日嘅訪問⋯⋯阿滕當日俾雨淋濕晒，佢一路食嘢嗰陣已經好炆，因為佢要返大陸拍《模範律師團》，佢已經好急，佢嗰日好趕！所以你哋係揣測佢嘅心情同埋態度，阿滕絕對唔係啲咁嘅人，佢如果有啲乜嘢，會直接同阿大小姐講！我自己就覺得佢哋冇嘢。」 問到他有沒有追蹤所有《愛‧回家》成員IG，他直言沒有，主要是追蹤會合作的單位，跟他們互動一下，「我follow好少人，我見有啲人follow成二、三千人，我想問吓佢哋，睇得晒咩？你哋真係咁八卦嘅咩？又真係會知道咁多人嘅點滴咩？真關心定係假關懷呢？follow定唔follow係好微不足道嘅事！」

安Bon寫出真實愛情 對於「安Bon」戀的結局搞到觀眾傷透心，豹哥說：「哎呀！我都唔知點講，各花入各眼，有啲人覺得呢段感情斷咗就係斷咗；有啲人就好重視，因為佢哋兩個係一個回憶剎，會將自己嘅回憶剎投射咗喺呢段感情度。其實對於我哋嚟講，就證明觀眾好投入，我見有啲人就想殺咗個編劇，就見到佢哋真係好投入！我都好多謝大家對《開心速遞》呢10年嘅支持，投入到洗版咁樣，我一開個threads咁睇，全部都係『安Bon』，見到有啲人話開一集還返俾佢哋，公司可以考慮吓，既然啲網民咁珍惜呢段感情，就將繼就計拍多兩集喺星期六日播咗佢。」

對於他在劇中曾與「David」湯盈盈分手，因為網民反對成功復合，但「安Bon」未能如網民所願，豹哥坦言要從現實生活途徑去諗，「我明白編劇嘅意思，真實生活係冇十全十美，愛情都冇話永恆，有啲愛情係無疾而終，唔係成日有始有終，我哋都要尊重編劇嘅意向，其實佢哋咁樣源發都好凄美，尤其大妹問金城安『你OK嗎？』我真係眼濕濕！」