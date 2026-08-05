陳柏宇邀Jay Fung創作《快照》有唯一要求 MV輯錄演唱會片段拍下重要時刻

陳柏宇（Jason）早前完成一連三場《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》，期間首唱了由馮允謙（Jay Fung）作曲的演唱會主題曲《快照》；第二場演出更邀得Jay Fung擔任嘉賓合唱這首歌曲的英文版demo《Up and Down》，為全場觀眾帶來驚喜。昨晚《快照》的MV正式上架，讓樂迷在細味歌曲之餘，亦能重溫Jason這次演唱會的精彩點滴。

Jason介紹歌唱老師

由於《快照》本身是演唱會主題曲，故今次MV特別輯錄了由籌備到正式演出的珍貴片段，包括Jason練歌、入台彩排及台上表演的畫面。樂迷除了能透過Jason與台前幕後的互動，捕捉屬於他演唱會期間的每張「快照」外，MV亦收錄了歌迷拍攝的鏡頭，以及Jason在演唱會期間記錄下來的台下互動，共同留住這份珍貴回憶。相信樂迷伴著欣賞 MV，定能憶起《Live in Frames》數晚珍貴回憶，感受更深。

Jason在邀歌時堅持不希望Jay Fung刻意為他量身打造，唯一要求是寫出他自己喜歡且感到自豪的作品。提及這次合作，Jay Fung十分興奮，更盛讚Jason對音樂與生活的熱情：「Jason唱得好就唔使講！而佢對於人生或者音樂上面都好多睇法，加上佢對音樂嘅dedication我係非常欣賞！」Jay Fung補充，每次與Jason碰面都會聊起音樂：「就連我而家嘅唱歌老師其實都係Jason介紹！」提及《快照》的創作方向，Jay Fung笑言起初聽完要求也有點「搲頭」，後來細聽Jason舊作，決定跳脫常見的情歌框架：「因為Jason好多作品都係ballad嘅情歌，相信都好多人會寫俾佢，所以我就決定寫啲喺Jason library唔會成日聽到嘅作品！」