歐倩怡避談感情事 自爆已簽經理人復出過戲癮

現年46歲的歐倩怡與郭晉安離婚兩年，近年以單親媽姿態轉型成運動營養學家，今日（5日）便現身SOGO銅鑼灣店參與醫學活動，並以營養學家角度主講《血糖與慢性炎症的營養管理攻略》。 歐倩怡早前作客HOY TV節目《九運會客室》，接受主持伍詠薇及Brian李凱賢訪問，直認與圈外人新歡發展順利。在今日活動上，歐倩怡對感情生活大耍太極，她表示15歲女兒郭以雅似乎未有留意節目，亦不願透露子女曾否見過現任男友，並說：「感情嘅嘢就唔多講喇。」認為子女未必有關注父母的新聞。當問及感情現狀時，歐倩怡強調女人無論如何都要有自己的事業與成就感，非常享受現時將營養學興趣與演藝事業結合的生活狀態。

地獄式迷上kickboxing 趁住暑假，歐倩怡早前帶囡囡去北京旅行，並在社交網分享母女合照，被網民大讚保養得宜，歐倩怡談到keep fit心得是多做運動：「我自己就好鍾意運動，我一個禮拜最少有五日運動，我噚天打完拳依家周身骨痛。」她自言最近迷上玩kickboxing，有幸獲一位港隊級教練展開特訓，並指訓練過程相當苛刻：「平時我哋做gym休息時間可能20秒可以飲啖水，你知唔知佢休息時間係點，休息時間係做30下掌上壓，再做30下捲腹，要你自己諗辦法搵時間飲水！」雖然過程是辛苦，但她認為人是要有突破，做運動經過一段時間會逐漸適應，之後慢慢再加多些運動量，或者轉變運動模式，然後再配合飲食，讓自己的健康能保持良好狀態，自言年紀漸長是要花點心機去保養。問到是否已操出腹肌？她直認好想操出久違了的腹肌，目前仍需努力。

15歲囡囡比媽咪貪靚 對於子女的飲食，歐倩怡認為女兒已15歲，現在間中飲一杯手搖飲料也不會太緊張，但會強迫阿女食多點生果，身為營養學家的她透露女兒迷信網上流言，誤信「食水果會發胖」而拒絕吃水果，讓她苦口婆心解釋維他命C的重要性，笑嘆：「現在的小朋友聽同學跟網民講，多過聽阿媽講！」她又爆女兒踏入青春期已開始化妝扮靚，笑指阿女比自己更貪靚：「以前可能小朋友等阿媽出門口，依家係我等佢出門口，因為佢哋對化妝、set頭都好講究，仲要夜晚唔知要敷幾多塊面膜，宜家我都學緊佢點做個high maintenance girl（高保養女孩）！」歐倩怡囡囡亦有追星，目前鍾情偶像男團，但就未知有沒有追求者。淡出演藝圈近20年的歐倩怡，今日宣布新動向，除了已簽香港經理人公司，更準備拓展內地市場，但要重新摸索及學習，承認對拍戲、唱歌仍有很大興趣，工作方面已排至明年，有望重新站上live舞台唱歌及亮相觀眾眼前。