Marco談離巢原因跟公司未能達成共識 感謝環球MakerVille照顧得好

P1X3L上月宣布各自發展，葉振弘(Marco)決定不跟公司續約，其個人資料已經在公司網站取失，只餘吳啟洋（Phoebus）和歐鎮灝（George）。早前他現身HOY的處境劇《你的保安 李寶安》，今日則首次以獨立歌手身份現身又一城的小熊維尼100周年慶典期間限定店活動，並與姚焯菲一齊見傳媒。

未能達到共識 Marco表示在傾續約的時候，開始思考前路，承認自己跟公司在合約上未能達到共識，自己也曾就去留問題與兩位隊友商量過。他坦言離巢的決定有少少任性，但很感謝隊友無限量包容及支持，好感恩他們給予力量。他透露現時會以獨立歌手身份見大家，自己希望未來可以在音樂路上作多些發展，亦已寫了一些demo，盼在適當的時候發布。談到有網民估計他離巢是打理屋企的飲食生意，他笑謂︰「依家香港飲食業唔簡單，做返歌手好啲。」

P1X3L 沒有分開 他表示離開公司之後，發現處理幕後工作並不容易，自己跟經理人亦努力學習中。至於有沒有公司向他招手，他表示現時想感受一下做獨立歌手的時間，因為有很多東西需要學習。他說︰「我都想借個機會多謝番兩間舊公司，環球唱片同MakerVille，俾咗好多機會，照顧得我非常之好。我，亦想多謝過往照顧過P1X3L嘅團隊同劇組，多謝大家！」他亦再三多謝兩位隊友，並指P1X3L沒有分開，只是專注各自發展，坦言不排除未來會再合體，「當我哋再合體時，就係各自都獨當一面同成熟嘅時候。我哋好清楚我哋擅長做乜，來日方長，希望各自修行做得更好。」

最唔捨得九展 問到他最不捨得的是甚麼，他二話不說︰「最唔捨得同事、九展！幾乎我所有回憶都喺九展發生，所有節目、好嘅回憶、所有嘅人都係九展認識返嚟，自從冇咗喺九展感覺冇咁爽。」談到公司每年都會透過節目捧新人，令大家資源不足，他表示公司其實都給予很多機會，而且有競爭都是好事，自己都要做好自己，而且隊友如George可以拍電影，Phoebus出歌，各自都有不同機會，無需跟其他人比較。