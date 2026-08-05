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娛樂
出版：2026-Aug-05 18:56
更新：2026-Aug-05 18:56

內地狗仔爆料華語天王有私生子 「周杰倫私生子」衝上熱搜本尊疑出story回應

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內地著名狗仔卓偉近日在網上爆料，直指「華語樂壇三字歌唱天王」育有私生子。

內地著名狗仔卓偉近日在網上爆料，直指「華語樂壇三字歌唱天王」育有私生子，男方跟一位劉姓女股東育有私生子，並拋出「同在西安公司入股」及「同年同月同日退股」等線索。消息一出，有內地網民紛紛偵探上身，猜測該位華語天王就是周杰倫，事關他曾在2012年，與商業合夥人劉若雪同為「西安真愛范特西」的公司股東，合資創立「真愛范特西KTV」連鎖品牌，由於引發熱烈討論，令相關揣測及話題即登上微博熱搜，當中「周杰倫私生子」更衝上熱搜冠軍。

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有網民翻查相關公開工商紀錄及時間線後，指出爆料內容與周杰倫的實際情況存在多個矛盾點。對於爆料內容指雙方是「同年同月同日退股」，但工商紀錄顯示，劉若雪早於201410月退出該公司，周杰倫則是在202112月退股，兩人相隔長達7年。據指，劉若雪退出「真愛范特西」後陸續成立了多家公司，並在2014年7月在北京成立了北京摩天輪餐飲管理有限公司，劉若雪曾被拍下跟周杰倫親臨公司活動的合照，由於照片中疑是是劉若雪的女子樣貌娟好，網民也大讚她外型不輸於昆凌。不過傳聞所指向的時間時，其實周杰倫已跟昆凌穩定交往，兩人邂逅於2010年，周董向昆凌展開追求後，於翌年開始正式交往，令他跟劉若雪發展的說法可謂不攻自破。

今日，周杰倫未有受傳聞影響心情，他如常更新社交平台，並出story疑似回應私生子消息，貼出打網球照片，寫上「照打」再加上一個大笑emoji，只能說清者自清。

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