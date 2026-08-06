陳鎮亨@ROVER首參加健美比賽即奪冠 由麻辣米線肥仔捱到畢業禮食雞胸

樂隊ROVER成員陳鎮亨(亨仔)今年上半年可謂早前完成讀了10年的大學課程，正式畢業，完成人生一大目標。日前日前他首次參加全港中學及大專健體聯校比賽(HKUBA)，不但實現參加健美比賽的夢想，更連奪新秀組別冠軍和大專組別季軍。

亨仔4日前才社交平台出片回顧以前的「肥仔look」，去年開始跟李綺雯的健身教練老公梁愷傑（Ocean）特訓，自言最辛苦是由一日4、5餐麻辣米線變日日食雞胸飯，連早前大學畢業禮都要食雞胸，但辛苦獲得成果，亨仔分享「Road to Champion」短片，在台上谷盡每寸肌肉加上自信笑容，留言區獲圈中一班星級朋友激讚，師父Ocean留言：「真享受舞台嘅單純笑容！」

師母李綺雯發文恭喜亨仔完成心願，她回顧過去一年，亨仔忙著做歌、忙演唱會、忙讀書考試、忙各種拍攝，甚至還跑去做了地盤，食無定時、訓練無定時，日夜顛倒。幸好在最 8 個星期在Ocean督促下急起直追，她寫道，「同為藝人我很明白，演藝路上能踏上舞台的機會永遠被動且難以控制，努力的彼岸不一定有答案，那份茫然和失落很易令人意志消沉；但健身不同，訓練、吃、休息，日復日努力堅持，總有進步。健美的舞台是你靠自己的努力與堅持，捱過孤獨與艱苦，一步一步踏上的。鎂光燈下的光芒，只屬於你。希望這次的勝利，能讓你帶著熱血，勇敢面對未來的一切，記得曾經為自己努力過、成功過。」