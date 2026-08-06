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娛樂
出版：2026-Aug-06 10:36
更新：2026-Aug-06 10:36

陳鎮亨@ROVER首參加健美比賽即奪冠 由麻辣米線肥仔捱到畢業禮食雞胸

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陳鎮亨@ROVER首參加健美比賽即奪冠 由麻辣米線肥仔捱到畢業禮食雞胸

樂隊ROVER成員陳鎮亨(亨仔)今年上半年可謂早前完成讀了10年的大學課程，正式畢業，完成人生一大目標。日前日前他首次參加全港中學及大專健體聯校比賽(HKUBA)，不但實現參加健美比賽的夢想，更連奪新秀組別冠軍和大專組別季軍。

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亨仔4日前才社交平台出片回顧以前的「肥仔look」，去年開始跟李綺雯的健身教練老公梁愷傑（Ocean）特訓，自言最辛苦是由一日4、5餐麻辣米線變日日食雞胸飯，連早前大學畢業禮都要食雞胸，但辛苦獲得成果，亨仔分享「Road to Champion」短片，在台上谷盡每寸肌肉加上自信笑容，留言區獲圈中一班星級朋友激讚，師父Ocean留言：「真享受舞台嘅單純笑容！」

師母李綺雯發文恭喜亨仔完成心願，她回顧過去一年，亨仔忙著做歌、忙演唱會、忙讀書考試、忙各種拍攝，甚至還跑去做了地盤，食無定時、訓練無定時，日夜顛倒。幸好在最 8 個星期在Ocean督促下急起直追，她寫道，「同為藝人我很明白，演藝路上能踏上舞台的機會永遠被動且難以控制，努力的彼岸不一定有答案，那份茫然和失落很易令人意志消沉；但健身不同，訓練、吃、休息，日復日努力堅持，總有進步。健美的舞台是你靠自己的努力與堅持，捱過孤獨與艱苦，一步一步踏上的。鎂光燈下的光芒，只屬於你。希望這次的勝利，能讓你帶著熱血，勇敢面對未來的一切，記得曾經為自己努力過、成功過。」

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Ocean 在賽後終於可以放低重擔，並分享：「比我結婚還要緊張嘅任務終於完成」。為了幫亨仔準備比賽，他坦言：「未試過幫一個學生準備比賽係咁緊張，甚至乎發過幾次惡夢。」

最高難度是控制飲食，按計劃要用20個星期準備收身，Ocean卻發現亨仔連環偷食，「條友仔夠薑喺我隔籬食辣子雞兩餸飯，夜晚喺化妝間食楊州炒飯。到比完賽我先知道，原本喺婚宴晚上(5月與李綺雯補辦婚禮）我準備咗飯盒畀佢，佢冇食到，佢係好盡興食晒晚宴上面嘅食物！」好在最終亨仔聽話自律，「第一場用炸裂狀態拎到個小組冠軍。」令師父相當滿意。

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