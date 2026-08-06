陳法拉第二部執導短片入圍多倫多國際電影節 集荷李活頂級班底打造年代驚慄片

不斷突破自我的陳法拉，繼八年前首度執導兼主演短片《人來人往》並入選「辛丹斯電影節香港短片比賽」成九部得獎短片之一後，今次她再下一城，其自編自導的最新短片作品《Bloodline》（血脈），正式入選被譽為世界五大影展之一丶第51屆多倫多國際電影節（51st Toronto International Film Festival）的Short Cuts競賽單元，並將於9月14日在多倫多舉行全球首映。

談及作品入選的感受，陳法拉難掩興奮，並感恩自己人緣頗佳：「能夠憑藉這部短片入圍真的感到非常榮幸！非常感激許多人的鼎力相助！無論是配樂還是剪接，大家都是義不容辭地前來幫忙。我發現原來自己的人緣還不錯，向這麼多朋友開口，每個人都爽快地答應了！」《Bloodline》是一部年代的驚慄劇情片，故事發生在1950的美國，核心圍繞著華人移民在海外的生活，因世代相傳且難以磨滅的創傷而展開。