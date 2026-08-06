陳法拉第二部執導短片入圍多倫多國際電影節 集荷李活頂級班底打造年代驚慄片

不斷突破自我的陳法拉，繼八年前首度執導兼主演短片《人來人往》並入選「辛丹斯電影節香港短片比賽」成九部得獎短片之一後，今次她再下一城，其自編自導的最新短片作品《Bloodline》（血脈），正式入選被譽為世界五大影展之一丶第51屆多倫多國際電影節（51st Toronto International Film Festival）的Short Cuts競賽單元，並將於9月14日在多倫多舉行全球首映。
談及作品入選的感受，陳法拉難掩興奮，並感恩自己人緣頗佳：「能夠憑藉這部短片入圍真的感到非常榮幸！非常感激許多人的鼎力相助！無論是配樂還是剪接，大家都是義不容辭地前來幫忙。我發現原來自己的人緣還不錯，向這麼多朋友開口，每個人都爽快地答應了！」《Bloodline》是一部年代的驚慄劇情片，故事發生在1950的美國，核心圍繞著華人移民在海外的生活，因世代相傳且難以磨滅的創傷而展開。
哥連費路兩姐弟幕後坐陣
從首部作品《人來人往》猶如學生短片般的克難規模，到今次《Bloodline》（血脈）以專業水準的製作登陸國際大舞台，陳法拉直言這是一場「人情大動員」。她笑言自己幾乎「拍爛膊頭」邀請了許多先前在荷李活多部電影中合作過、並已成為好友的幕後精英來協助，包括配樂、剪接等工作人員全都是業內專業人士，許多人甚至沒有收取酬勞，純粹以義氣相挺，心存感激！
有關演出陣容，在戲中飾演兄妹的兩位美國華籍演員分別是曾演出《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）的王璞存（王班/Ben Wang）及Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第四季女星Michelle Mao。此外，其中一位監製去年與法拉一同為《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）出席多倫多電影節，今年大家卻一齊合作，憑《Bloodline》入圍影展，心情倍感開心。最令法拉感到驚喜與感激的是，荷李活著名演員哥連費路（Colin Farrell）及其資深影視製片人家姐Claudine Farrell，亦為今次短片擔任監製，兩姐弟更親自到場探班，並在劇本與選角上給予了極為寶貴的意見，令整個製作水準大幅提升。
在拍攝方面，短片主要取景於加州洛杉磯附近一帶及沙漠地區。儘管需要面對惡劣的天氣與環境，拍攝過程相當艱辛，但幸好團隊合作無間，最終得以順利完成。除了幕後團隊的無私奉獻外，亦全賴眾多贊助商及投資人的信任與支持，方能成就這部國際級短片，《Bloodline》將於9月14日在多倫多舉行全球首映。