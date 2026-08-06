樂隊FYP西區海水配水庫拍MV 以迷宮演繹職場迷茫與覺醒

本地樂隊FYP推出全新單曲《天下也一樣》，MV特別深入獨特的西區海水配水庫取景，結合浮世繪及現代設計的視覺美學，為歌曲打造出一座象徵困局與覺醒的都市迷宮。

浮世繪風格

為了精準呈現歌曲中那份在職場與生活裡找尋出口的掙扎感，特意挑選了結構相當罕見的西區海水配水庫進行拍攝，利用配水庫兩個巨型岩洞組成的天然空間，築構出一座氣場沉鬱而神秘的現代迷宮。MV中，演員Charlie穿梭於壓迫感十足的岩洞迷宮與平日熟悉的辦公室場景之間，巧妙喻意當代人在營營役役的生活中，一邊被工作框架束縛，一邊在內心深處尋找自我。MV以浮世繪及現代設計的美學呈現，將現實的荒謬與內心的狂想完美交織，畫面張力十足。