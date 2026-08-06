黎彼得離世｜許冠傑親筆信悼念 關寶慧鍾志光網上發文痛別好友

填詞人、資深演員黎彼得（原名黎成就）於昨日(5日)早上因病離世，鍾志光向傳媒證實死訊，並透露3月中風之後，一直臥床，5月已經曾探望對方，但黎彼得當時已經沒有任何反應。鍾志光表示黎彼得的家人想低調處理後事，稍後亦會與黎彼得的兒子見傳媒。他在社交平台貼上黎彼得黑白慶生照並說：「浪子遠遊，心聲廣散六合；杯酒常滿， 當歌人生幾何。」

黎彼得死訊傳開之後，曾一齊合作的許冠傑(Sam Hui)親筆寫下字條悼念這位昔日戰友，並上載至社交平台表達沉痛哀思。許冠傑寫道：「Peter，一路好走！多謝您為香港樂壇創出無數精彩的作品，你的歌詞通俗而不低俗，打雀英雄傳的傳神，世事如棋的通透，梨渦淺笑的深情，浪子心聲的豁達，我的音樂路上感恩有您！」 黎彼得於70年代曾與歌神合作無間，許冠傑多首經典金曲也出自其手筆，計有《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》、《浪子心聲》、《夜半輕私語》、《財神到》、《賣身契》、《世事如棋》、《學生哥》、《有酒今朝醉》、《杯酒當歌》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》、《夜夜念奴嬌》、《摩登保鑣》等，其廣東話口語風格，道出不少香港小市民心聲。而兩人合寫的歌詞有《半斤八両》、《梨渦淺笑》、《賣身契》、《世事如棋》、《尖沙咀Susie》、《打雀英雄傳》、《加價熱潮》、《夜半輕私語》、《何處覓蓬萊》等合共約80首，雅俗共賞。

關寶慧貼出一張大合照，留言道：「可愛搞笑的『老竇』Peter，一路好走 #黎彼得 #rip，深感榮幸同一位咁有才華嘅前輩合作過。」曾在《愛回家》黎彼得合的「細龍太」陳思圻貼上合照：「永遠的綠燈，記得嗰年中秋節，大家開完工，您竟然話肯同我去家人的中秋飯。從此，您就是我們家『開綠燈』的『唉吔男朋友』。對不起，諗住今個中秋節搵您，遲了。永遠的才子Peter哥，綠燈，我哋會掛住您。」 孫慧雪有留言：「Peter哥，懷念同你一齊玩一齊笑，一齊唱《浪子心聲》，聽你講人生故事！願你在另一國度消遙自在～一路好走」張彥博就借《浪子心聲》悼念前輩：「Peter 哥～感恩能夠有幸認識你這位大前輩 雖然可能同你相處的時間不多～做過你的大灣區導遊，載你去不同地方 聽你講你嘅故事和分享你的浪子心聲～活到老學到老，見證你很多的新的嘗試 在你身上獲益良多 一路好走，謝謝你～」