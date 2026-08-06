黎彼得離世｜鍾志光與黎彼得兒子開記招 反駁網上不實傳聞

填詞人、資深演員黎彼得（原名黎成就）於昨日(5日)早上因病離世，鍾志光今日帶同黎彼得的兒子黎樹德現身見傳媒。鍾志光表示開記招的原因，是希望可以交代準確的訊息，「今日我同樹德所講，同埋曾經係一啲短片見過黎彼得親口講嘅先係真。因為網上好多短片，唔知佢哋係邊度聽聽埋埋，作好多推敲，今日我哋講就係最真。」

鍾志光指網上稱黎彼得經濟「好唔掂又點點點」，他說︰「無咁嘅事，我識佢以嚟，佢未向我借過一毫子。有一次佢去威爾斯出院唔記得帶信用卡，我幫佢碌咗4500元，佢係第二次見面已經現金俾番我！外間話佢經濟有問題，絕對唔係，甚至話劉鑾雄點支持佢，如果佢係掂就唔使搵劉鑾雄啦！我再一次講，唔係黎彼得去搵劉鑾雄，而係劉鑾雄透過佢嘅基金會，或者秘書主動搵黎彼得，引述消息話劉生好欣賞黎生，唔係欣賞佢填嘅詞，而係佢喺《小男人週記》演嘅「大古惑」，所以覺得值得幫，唔係黎生主動要求人伸出援手！好多佢哋講嘅嘢唔係真實。」

由於黎彼得死後，網上火速有多條由AI製作的影片談及黎彼得生平，當中最多是指他生活出問題要大劉幫手，相信是鍾志光急召記招的原因。

記招開始前，大會向傳媒發出一份關於黎彼得離世前的情況，交代他何時入住護老院、中風等詳資訊。文件的開頭由鍾志光親撰︰「浪子遠遊 心聲廣散六合 杯酒常滿 當歌人生幾何」，除了融合了黎彼得生前的填詞作品，亦簡單總結了黎彼得一生，不拘小節、生性豁達，作品早傳遍世界。

內文如下︰

「鬼馬填詞人」黎彼得先生於八月五日上午十一時在瑪嘉烈醫院荔景大樓因病辭世，此刻家屬悲慟不已，後事還在安排中，希望給予家屬空間，多謝大家的體諒！