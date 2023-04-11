11歲蔡施齊撞樣呂爵安 化身「兒登仔」朗誦拍廣告

欣賞 Edan 哥哥

蔡同學今次在廣告中宣傳譚仔的「豬皮豬軟骨花椒重慶酸辣湯米線」，模仿Edan兒時的朗誦影片，他在宣傳片中穿上「譚仔小學校服」，朗誦《米線》一詩，自信的表現，抑揚頓挫，加上學足Edan的小學時期的朗誦技巧，拍攝時現場的工作人員也讚嘆是神還原。蔡同學說：「這是我人生第一次拍廣告，十分感謝譚仔給予機會，是人生一次好好的經驗。因為我小時候也曾經參加過朗誦比賽，所以也沒有太大難度，我也看過Edan哥哥的朗誦片段作參考。」蔡同學補充道：「我十分欣賞Edan哥哥，我希望長大後可有他現在傑出的成就。」

蔡施齊在《成人教科書》中接受扮靚大改造後，他原想打扮成MIRROR人氣偶像盧瀚霆（Anson Lo），出來卻被指似足另一成員Edan，就連Edan本人也覺撞樣，早前於活動笑言蔡同學大個仔後定必是一位靚仔。其實蔡施齊跟Edan除了外表相似，同時也是個品學兼優的學生！就讀九龍區名校的蔡施齊，曾參加中華少年兒童電影配音大賽奪優異星獎、校際田徑比賽跳遠季軍等，認真文武雙全。