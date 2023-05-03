12怪盜｜Ian陳卓賢自爆燒親手引MIRROR全員亂噏 搞到姜濤笑唔停

MIRROR今日出席他們主演的電影《12怪盜》開鏡儀式，他們各人在戲中的技能亦全部公開。他們表示很開心可以一齊拍電影，「由出道講到依家都想拍一套12個人嘅電影，可以話係夢想成真。我哋放break都仲可以見住大家。工作氣氛幾好，今次部戲都講大家有各自嘅技能，可以學到新嘢，好期待大家合作嘅火花。」

問到12子中誰NG最多，他們笑言自己很專業，就算有NG都是環境問題。Lokman提到每個人的角色都是做自己，但在技能上Edan就坦言被考起︰「游繩真係難到我，其實個距離好短嘅，所以冇專登去學，現場即學。」他透露劇中與Stanley有很多對手戲，對方很快學識游繩，而自己則花了一個晚餐時間才學會。