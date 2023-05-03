12怪盜｜Ian陳卓賢自爆燒親手引MIRROR全員亂噏 搞到姜濤笑唔停

MIRROR今日出席他們主演的電影《12怪盜》開鏡儀式，他們各人在戲中的技能亦全部公開。他們表示很開心可以一齊拍電影，「由出道講到依家都想拍一套12個人嘅電影，可以話係夢想成真。我哋放break都仲可以見住大家。工作氣氛幾好，今次部戲都講大家有各自嘅技能，可以學到新嘢，好期待大家合作嘅火花。」
問到12子中誰NG最多，他們笑言自己很專業，就算有NG都是環境問題。Lokman提到每個人的角色都是做自己，但在技能上Edan就坦言被考起︰「游繩真係難到我，其實個距離好短嘅，所以冇專登去學，現場即學。」他透露劇中與Stanley有很多對手戲，對方很快學識游繩，而自己則花了一個晚餐時間才學會。
Tiger拍打鬥戲
至於負責武打場口的有Lokman、Anson Lo及Tiger，本身有功夫根底的Tiger，被Alton問到有沒有覺得自己很有型時，Tiger笑說︰「都ok嘅！」AK表示看到Tiger武打片段時不禁謂︰「見唔見到有個人好有型。」而Tiger就自言只是分享片段，沒有特別意思。他續稱拍打戲少不免肢體碰撞，但認為最辛苦的是武師、替身及工作人員，因為善後工作比他們拍的還要多。在旁的Ian搞笑謂︰「我都有打『戲』，幫佢哋打氣！」
Ian引爆笑彈
另外，Ian提到自己負責飛車場口時，離奇燒親手，之後搞笑表示：「其實唔關拍戲事。」當他描述意外發生經過時，AK表現緊張並謂：「好危險喎！快啲去醫院！」之後多位成員更開始將話題東拉西扯，大談自己近日遇到的問題，由於大多是芝麻綠豆的事，令姜濤笑過不停。沒料到中途竟有人問起Stanely是否被人迫婚，一眾成員隨即起鬨，令Stanley不得不轉移視線到姜濤身上，姜濤即以媽媽作為擋箭牌，表示生日當天，有很多人與媽媽拍照，他擔心有意外，但見到媽媽很開心。之後姜濤又重提「迫婚」，想把問題推回Stanley身上，AK則嘗試解圍，最後Jer自告奮勇表示要救Stanley，分享當日看林宥嘉個唱的心情。場面極惹笑。