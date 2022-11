袁詠儀(靚靚)同張智霖(Chilam)結婚21年,婚後育有一子張慕童(魔童),喺11月12日生日既魔童唔經唔覺已經16歲喇!一向甚少更新社交網站嘅魔童喺日前上載佢去主題公園慶祝生日嘅相片及短片,並留言話「16 - thank you all for the wishes」。

相片中嘅魔童青靚白淨,高大又靚仔,魔童因外貌酷似袁詠儀,而被封為「男版靚靚」,不過氣質神態就似足爸爸張智霖,完全遺傳晒父母優良基因,唔少網民除咗祝佢生日快樂之外,仲留言大讚佢好靚仔。

張慕童Morton

Morton IG

張慕童Morton

Morton IG

張慕童Morton

Morton IG

袁詠儀 & 張智霖

張智霖微博

一家三口

袁詠儀IG

一家三口

袁詠儀IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載