193被批西口西面 爆seed反擊網民：關你咩事呢毒X

姜濤日前在叱咤頒獎禮先後奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩大獎項，他就在台上表示：「唉，又要俾人鬧。」叫網民口下留情。向來敢言的ERROR成員郭嘉駿(193)面對hater就從不畏懼。193在叱咤頒獎禮上坐足成晚冷板凳，有網民批評他：「其實193首首歌都西口西面係想點？」193不甘示弱與網民隔空開戰。
193反擊︰「如果你有機會坐喺度就會明㗎啦，否則都係關你咩事呢毒X」，他更轉發帖文︰「尋晚開場前先話，以後所有頒獎禮都要戴黑超先得」；該網民繼續狠批：「你唱歌咁難聽，連歌手席都無資格坐」，193寸爆回覆：「咦，但係我真係坐緊喺度，毒X係接受唔到現實嗎？」更指自己有能力賺錢買跑車：「年年都冇獎攞㗎啦，你覺得咁樣就攻擊到我嗎？我賺到錢買跑車買我自己鍾意嘅嘢，就已經開心滿足㗎啦，咁你呢？係咪好叻㗎？講嚟聽吓等我開心吓。」
193：我攞過獎嘅
網民未有放過193，繼續寸他冇獎拎：「坐係(喺)度岩(啱)晒你 ，你永遠唔係企係(喺)度攞獎果個」。193就以長文揶揄對方：「嗱，首先同你講聲我喺自己公司頒獎典禮係攞過獎嘅，你可以學吓用Google搜尋一下。第二就係呢，其實你都一樣係坐喺度，只不過你坐喺屋企打字，而我就坐喺頒獎典禮歌手席度睇show咁解，所以正確啲嚟講，我哋兩個坐喺度嘅高度都完全唔同。再者，你覺得話我坐喺度係攻擊到我嗎？講真，我坐咗咁多年你覺得我介意嗎？你有咁多時間去憎恨一個人，不如試吓去諗吓自己點解咁廢，然後努力啲好過啦，加油兄弟，我要去做嘢了，唔能夠做你人生導師咁耐」。
Hater教育家
該網民續表示：「講緊叱吒(咤)你又講其他，自己公司個個都有獎攞啦，viu自己慢慢打X機啦。」193即爆seed：「如果你話自己公司個個都有獎，咁你就得罪緊好多藝人啦。每年啲獎就係得咁多個，總有好多人攞唔到獎，同埋我哋係公開投票結果嘅，有咩唔識就可以Google學一下，唔係淨係X噏，都要增進下自己嘅眼界見識，同埋點解淨係講緊叱咤？我每個show都係咁嘅樣㗎喎，你呢？你連樣都唔夠膽post，係咪因為好怕自己網上嘅言論會被身邊嘅同事朋友笑呀？定係你現實世界根本冇朋友，所以要網上攻擊人去得到認同感咁慘？ 」該網民終於收聲，未有再反駁。
不少網民非常認同193的言論，大讚他是Hater教育家：「人哋193係UK讀心理學，會驚班haters？」更有人指姜濤應該效法193的態度，但有網民認為：「我肯定如果姜濤咁覆，一定俾人鞭得更甘。」