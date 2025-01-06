193被批西口西面 爆seed反擊網民：關你咩事呢毒X

姜濤日前在叱咤頒獎禮先後奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩大獎項，他就在台上表示：「唉，又要俾人鬧。」叫網民口下留情。向來敢言的ERROR成員郭嘉駿(193)面對hater就從不畏懼。193在叱咤頒獎禮上坐足成晚冷板凳，有網民批評他：「其實193首首歌都西口西面係想點？」193不甘示弱與網民隔空開戰。 193反擊︰「如果你有機會坐喺度就會明㗎啦，否則都係關你咩事呢毒X」，他更轉發帖文︰「尋晚開場前先話，以後所有頒獎禮都要戴黑超先得」；該網民繼續狠批：「你唱歌咁難聽，連歌手席都無資格坐」，193寸爆回覆：「咦，但係我真係坐緊喺度，毒X係接受唔到現實嗎？」更指自己有能力賺錢買跑車：「年年都冇獎攞㗎啦，你覺得咁樣就攻擊到我嗎？我賺到錢買跑車買我自己鍾意嘅嘢，就已經開心滿足㗎啦，咁你呢？係咪好叻㗎？講嚟聽吓等我開心吓。」

193 ：我攞過獎嘅 網民未有放過193，繼續寸他冇獎拎：「坐係(喺)度岩(啱)晒你 ，你永遠唔係企係(喺)度攞獎果個」。193就以長文揶揄對方：「嗱，首先同你講聲我喺自己公司頒獎典禮係攞過獎嘅，你可以學吓用Google搜尋一下。第二就係呢，其實你都一樣係坐喺度，只不過你坐喺屋企打字，而我就坐喺頒獎典禮歌手席度睇show咁解，所以正確啲嚟講，我哋兩個坐喺度嘅高度都完全唔同。再者，你覺得話我坐喺度係攻擊到我嗎？講真，我坐咗咁多年你覺得我介意嗎？你有咁多時間去憎恨一個人，不如試吓去諗吓自己點解咁廢，然後努力啲好過啦，加油兄弟，我要去做嘢了，唔能夠做你人生導師咁耐」。