193郭嘉駿快閃宣傳《B出口》 過百粉絲應援塞爆街頭大送飛吻擁抱

193郭嘉駿最近推出了新歌《B出口》，為了讓更多人認識歌曲，日前他便前往鬧市進行快閃活動，工作人員更要他完成一些任務，以提升宣傳難度，不過由於過百「老婆」(193粉絲)聞風而至，結果令到每個宣傳點都塞爆人，令任務難上加難。

《B出口》當中用上很多香港街道、地標的名字，以記錄這個年代這個時刻的人與事，例如當中包括太子道、花墟、彌敦道及擺花街，而今次快閃歌曲宣傳，193就配合歌曲最後一句「出口見」，特別揀選了地鐵站B出口作為宣傳首站，而他需要拿著印有QR Code的膠板，請大家掃碼聽歌，但一眾粉絲實在太醒目，193到達時現場已經企滿人，結果任務失敗，不過193見現場人數眾多，也送出大禮，在現場揀選粉絲，只要能背出《B出口》的歌詞，也可得到他的親筆簽名Tee。 有了之前的經驗，在轉戰花墟時，193與工作人員走到人流較少的街道繼續任務，今次他要以$20買一盆花，更要店主聽他的新歌《B出口》，結果193不但輕鬆達標，他隨後更以他三寸不爛之舌，用一盆花再換到兩盆仙人掌回來。完成任務之時，粉絲也及時趕到，更一度圍住193的座駕高唱《B出口》，場面熱鬧。

《B出口》當中用上很多香港街道、地標的名字，以記錄這個年代這個時刻的人與事，例如當中包括太子道、花墟、彌敦道及擺花街，而今次快閃歌曲宣傳，193就配合歌曲最後一句「出口見」，特別揀選了地鐵站B出口作為宣傳首站，而他需要拿著印有QR Code的膠板，請大家掃碼聽歌，但一眾粉絲實在太醒目，193到達時現場已經企滿人，結果任務失敗，不過193見現場人數眾多，也送出大禮，在現場揀選粉絲，只要能背出《B出口》的歌詞，也可得到他的親筆簽名Tee。 有了之前的經驗，在轉戰花墟時，193與工作人員走到人流較少的街道繼續任務，今次他要以$20買一盆花，更要店主聽他的新歌《B出口》，結果193不但輕鬆達標，他隨後更以他三寸不爛之舌，用一盆花再換到兩盆仙人掌回來。完成任務之時，粉絲也及時趕到，更一度圍住193的座駕高唱《B出口》，場面熱鬧。

第三站193走到彌敦道派宣傳單張，並且要收集途人的Goodbye Kiss，但圍觀的人數實在太多，而且很多人更企出馬路，險象環生。193考慮到安全問題，同時亦唔想阻礙其他道路使用者，所以快速派傳單之餘，他亦主動送出飛吻，不少人此時都回禮向193飛吻，任務也總算勉強完成。去到最後一站擺花街，193本來要送出寂寞擁抱，但他再度被粉絲包圍寸步難行，不過193也想出妙計，將剩餘的宣傳單張，交給粉絲派發，派完就可以得到擁抱和簽名Tee，這個方法也巧妙地將任務完成。