193郭嘉駿為手機化身AI廣東話大使 教外國人講地道潮語

出名轉數快的ERROR成員193(郭嘉駿)經常妙語連珠，將不少廣東話神髓演繹得淋漓盡致，當中其口頭禪「你知我咩料啦」更掀起一陣風潮。日前，193為全新支援廣東話的Samsung Galaxy AI參與宣傳片拍攝，片中193親自接待來自世界各地的食客時，如何以三寸不爛之舌頻頻大爆精警言論，盡顯搞笑本色，更醒目地借助流動AI的廣東話即時翻譯，將金句衍生成不同語言的版本，讓外國人也能感受到193金句及廣東話文化魅力。

推廣東歌文化 今次獲邀擔任「Samsung Galaxy AI廣東話大使」，193向大家展示如何以流動AI進行跨語言交流。宣傳片中，193扮演Café店長，在Café遇到來自世界各地、講不同語言的客人，片中醒目的193以手機內置、首度支援廣東話的Galaxy AI幫手。即時將廣東話語音翻譯成英文、意大利文及德文話等等，就連 193脫口而出的潮語也能準確傳譯，不但幫助193與客人輕鬆溝通，生動且貼地的表達方式更氹得客人非常開心。片中最後193更不忘影低營業額向隊友曬命，再用廣東話語音輸入：「今鋪真係掂過碌庶呀，有圖有真相！」認真得戚！