熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-03-02 15:51:00

2022年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL 鄭秀文張敬軒分奪冠亞軍 MIRROR三子入圍

分享：

藝人搵錢唔止得唱歌拍戲拍廣告呢啲途徑，社交平台都係佢地嘅吸金之地。市場分析公司ADMANGO以藝人及KOL嘅品牌內容廣告總銷售額，計算出香港十大IG KOL「吸金王」。天后級嘅鄭秀文喺年青人主導嘅社交平台，聲勢不亞於年青偶像，仲成為去年IG吸金力最高KOL。而去年舉行多場演唱會嘅張敬軒就排第二，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo）獲得季軍，亦係眾多MIRROR成員之中排名最高。

MIRROR人氣強勁，12子當中有3位成員打入呢個吸金王十大，Anson Lo以外，姜濤同埋呂爵安(Edan）分別排第6及第7。

張敬軒排第二。 Anson Lo排第三。 姜濤排第六。 Edan排第七。

明星靚媽多客落廣告

另一個實力強勁嘅KOL組別可能係「星級媽咪」！十大之中，排第4嘅倪晨曦、第5嘅陳凱琳同埋排第8嘅王丹妮，都係明星靚媽，勝在可以涉獵嘅品牌夠闊，自然多客落廣告。因為《膠戰》而人氣爆升嘅商台DJ阿正（黃正宜）打入十大，至於排第9位嘅就係近年主力發展內地市場嘅天后容祖兒。

倪晨曦排第四。 陳凱琳排第五。 王丹妮排第八。 容祖兒排第九。 阿正打入十大。

▼即睇完整排名

第一位：鄭秀文

第二位：張敬軒

第三位：盧瀚霆

第四位：倪晨曦

第五位：陳凱琳

第六位：姜濤

第七位：呂爵安

第八位：王丹妮

第九位：容祖兒

第十位：阿正

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受