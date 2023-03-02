2022年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL 鄭秀文張敬軒分奪冠亞軍 MIRROR三子入圍

藝人搵錢唔止得唱歌拍戲拍廣告呢啲途徑，社交平台都係佢地嘅吸金之地。市場分析公司ADMANGO以藝人及KOL嘅品牌內容廣告總銷售額，計算出香港十大IG KOL「吸金王」。天后級嘅鄭秀文喺年青人主導嘅社交平台，聲勢不亞於年青偶像，仲成為去年IG吸金力最高KOL。而去年舉行多場演唱會嘅張敬軒就排第二，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo）獲得季軍，亦係眾多MIRROR成員之中排名最高。
MIRROR人氣強勁，12子當中有3位成員打入呢個吸金王十大，Anson Lo以外，姜濤同埋呂爵安(Edan）分別排第6及第7。
明星靚媽多客落廣告
另一個實力強勁嘅KOL組別可能係「星級媽咪」！十大之中，排第4嘅倪晨曦、第5嘅陳凱琳同埋排第8嘅王丹妮，都係明星靚媽，勝在可以涉獵嘅品牌夠闊，自然多客落廣告。因為《膠戰》而人氣爆升嘅商台DJ阿正（黃正宜）打入十大，至於排第9位嘅就係近年主力發展內地市場嘅天后容祖兒。
▼即睇完整排名
第一位：鄭秀文
第二位：張敬軒
第三位：盧瀚霆
第四位：倪晨曦
第五位：陳凱琳
第六位：姜濤
第七位：呂爵安
第八位：王丹妮
第九位：容祖兒
第十位：阿正
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈