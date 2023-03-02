2022年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL 鄭秀文張敬軒分奪冠亞軍 MIRROR三子入圍

藝人搵錢唔止得唱歌拍戲拍廣告呢啲途徑，社交平台都係佢地嘅吸金之地。市場分析公司ADMANGO以藝人及KOL嘅品牌內容廣告總銷售額，計算出香港十大IG KOL「吸金王」。天后級嘅鄭秀文喺年青人主導嘅社交平台，聲勢不亞於年青偶像，仲成為去年IG吸金力最高KOL。而去年舉行多場演唱會嘅張敬軒就排第二，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo）獲得季軍，亦係眾多MIRROR成員之中排名最高。

MIRROR人氣強勁，12子當中有3位成員打入呢個吸金王十大，Anson Lo以外，姜濤同埋呂爵安(Edan）分別排第6及第7。