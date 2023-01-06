2022香港票房十大 《明日戰記》成港產片王 《阿凡達︰水之道》18日收近億成亞軍

雖然2022年戲院有一段時間因為疫情而關門，但下半年電影市道出現V型反彈，港片更加盡領風騷。香港票房有限公司公布全年票房十大，港產片方面《明日戰記》力壓後勁凌厲嘅《飯戲攻心》以8178萬成為2022港片票房之王，而《飯》就以7707萬位列第2。

阿媽有咗第二個

大熱嘅MIRROR今年有成員投身影壇，其中姜濤同阿Jer（柳應廷）主演嘅《阿媽有咗第二個》以近4100萬成為年度港片季軍，亦係多套「鏡仔」電影之中表現最佳。而另一成員Edan(呂爵安）主演嘅2套電影，《闔家辣》有3262萬排第5；Edan同剛剛贏得叱咤樂壇我最喜愛的男歌手嘅隊友Anson Lo（盧瀚霆）合演嘅《過時．過節》，上映一個多月收1202萬，亦晉身十大嘅第7位。

闔家辣

正義迴廊

另外今年嘅港片話題作《正義迴廊》，以接近4千萬嘅成績排第4。其餘十大港片分別係劉青雲主演嘅《神探大戰》（1622萬，第6位）、《緣路山旮旯》（1066萬，第8位）、《一路瞳行》（380萬，第9位）及《深宵閃避球》（365萬，第10位）。

Paramount Pictures

外語片方面，全球大熱嘅《壯志凌雲︰獨行俠》係全年唯一破億票房之作，收1億770萬成為年度之冠。不過排第2嘅《阿凡達︰水之道》更厲害，上映18日已經有9700萬，以呢個走勢應該有力衝破上集嘅1億8600萬紀錄，劍指香港開埠最高票房嘅《復仇者聯盟4︰終局之戰》2億2188萬數字。超級英雄片仍然穩佔十大，單係Marvel嘅《奇異博士2》（6548萬，第3）、《雷神奇俠4》（4857萬，第5）及《黑豹2》（4847萬，第6）已佔3席；DC嘅《黑亞當》同《蝙蝠俠》分佔第8及第10名。而《侏羅紀世界︰統治霸權》排第4收5133萬，唯一一套合家歡片《迷你兵團2》收近3900萬排第7，《怪獸與鄧不利多的秘密》排第10。

整體收入方面，全年票房總收入有超過11億元，比前一年少大約5.4％，但由於舊年1月至4月期間戲院停業，即係大約全年3成時間係0票房，條數算係追到吓。再睇埋2022上半年總票房收入只有3.6億，即係話下半年戲院做多一倍生意！

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