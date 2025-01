2025準媽媽黃翠如 賴慰玲 何依婷 王君馨晒美麗孕照

2024年剛過去,2025年將有多位女星準備升格當媽,包括黃翠如、賴慰玲、何依婷及王君馨,她們都在去舊迎新的一天上載孕照,展示懷孕的女人是最美麗。

王君馨早前出席樂壇頒獎禮,挺著孕肚與BB一起上台攞獎,期間又與多位歌手合照,她寫道:「可以做到歌手,真係一個好唔容易嘅事,我要好好珍惜,嚟緊要再努力啲創作,Word for 2025 : DISCIPLINE,嗰晚台上很多運動員都激勵到我,我們要好好steward the gifts and talents that God has given us……」



靚媽何依婷,以圓潤孕照迎接2025年,身穿輕紗戶外裝束配襯草帽的她,享受著懷孕帶來的幸福,而且豐滿上圍甚為搶鏡,她在社交平台寫道:「Saying goodbye to all the ups and downs in 2024,期待2025新開始新身份。」