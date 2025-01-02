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娛樂
2025-01-02 14:52:36

2025準媽媽黃翠如 賴慰玲 何依婷 王君馨晒美麗孕照

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翠如的孕照，是一眾媽媽中溫馨。

翠如的孕照，是一眾媽媽中溫馨。

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2024年剛過去，2025年將有多位女星準備升格當媽，包括黃翠如、賴慰玲、何依婷及王君馨，她們都在去舊迎新的一天上載孕照，展示懷孕的女人是最美麗。

王君馨早前出席樂壇頒獎禮，挺著孕肚與BB一起上台攞獎，期間又與多位歌手合照，她寫道：「可以做到歌手，真係一個好唔容易嘅事，我要好好珍惜，嚟緊要再努力啲創作，Word for 2025 : DISCIPLINE，嗰晚台上很多運動員都激勵到我，我們要好好steward the gifts and talents that God has given us……」

靚媽何依婷，以圓潤孕照迎接2025年，身穿輕紗戶外裝束配襯草帽的她，享受著懷孕帶來的幸福，而且豐滿上圍甚為搶鏡，她在社交平台寫道：「Saying goodbye to all the ups and downs in 2024，期待2025新開始新身份
 

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翠如與蕭正楠正在為BB砌新床。 王君馨的孕照，最有舞台感。 王君馨孕懷期間不望創作，期待她在樂壇成績愈來愈好。

以演技見稱的賴慰玲，再度懷孕並即將臨盆，她在海邊觀賞日落時拍下懷孕美照，展現母性之美，Winki又感性寫道：「兩個人一個身體的日子，每日都有好多變化同挑戰，真係關關難過關關過，進入最後階段，依然覺得好不可思議，
真係好期待好期待抱抱你。」文字中透露出母親的柔情與堅強。

黃翠如與蕭正楠結婚7年，終於迎來他們的首位BB，觀眾都戥翠如高興，在開心的日子，她上載與老公砌BB床的照片，並寫下感受：「2024我們的第七年。年頭時還在開始計劃兩個人的生活，說好今年內要去非洲看動物大遷徙，最後遷徙了一隻來到我們家。所以這些日子也為你的搬家，而處於一片混亂當中。凌亂的家，凌亂的快樂，是家的感覺。2025歡迎你，期待你。」fans又紛紛留言，寫下祝福之詞。

何依婷的孕照非常性感。 一面幸福的何依婷， 2025年迎接新生命到臨。 賴慰玲的孕照，非常有美感。 賴慰玲在海邊觀賞日落時拍下懷孕美照。

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