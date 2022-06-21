21克公寓｜小儀和安仔訪殘奧運動員 陳浩源危家銓分享劫後重生經歷

由阮小儀和陳健安主持的ViuTV全新節目《21克公寓》，於昨晚(20日)首播，兩位首次合作的主持請來代表香港參加東京殘奧的運動員，陳浩源和危家銓分享劫後重生的經歷。兩人都是經歷意外後變成殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。

陳浩源遇車禍沒麻醉截肢

陳浩源憶述指發生車禍發生後，在沒有麻醉藥的情況下，消防員需要即時用工具為其截肢保命。意外改寫人生，現役羽毛球殘奧運動員陳浩源形容，「當上天為你關了一扇門，同時係會幫你開一扇窗，話唔定呢扇窗仲會係一扇落地大玻璃窗，更大更美麗。」