21克公寓｜小儀和安仔訪殘奧運動員 陳浩源危家銓分享劫後重生經歷

由阮小儀和陳健安主持的ViuTV全新節目《21克公寓》，於昨晚(20日)首播，兩位首次合作的主持請來代表香港參加東京殘奧的運動員，陳浩源和危家銓分享劫後重生的經歷。兩人都是經歷意外後變成殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。
陳浩源遇車禍沒麻醉截肢
陳浩源憶述指發生車禍發生後，在沒有麻醉藥的情況下，消防員需要即時用工具為其截肢保命。意外改寫人生，現役羽毛球殘奧運動員陳浩源形容，「當上天為你關了一扇門，同時係會幫你開一扇窗，話唔定呢扇窗仲會係一扇落地大玻璃窗，更大更美麗。」
危家銓被推落路軌閃過人生走馬燈
而危家銓則是無緣故地被推落地鐵月台後，被列車碾斷右腳，更曾一度看到人生走馬燈。安仔亦分享指自己曾看到人生走馬燈：「C AllStar第一次攞新人獎行上台嘅時候，嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧返好多唱歌嘅片段。發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢地。」
當危家銓被小儀問到，可曾想過自己搭遲一班車，就可避過一刧，但他卻認為人的生命中，有好多事情可以選擇，但有些事是無法選擇，是一定發生。既已發生，他沒有怪責推他落路軌的精神病患者，選擇接受自己的不完美，化不完美為動力，將自己沒發現的能力推至最高。