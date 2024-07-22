2NE1重組10月開世巡 BLACKPINK明年全面回歸 YG娛樂晒冷谷業績(有片)

韓國4大娛樂的YG娛樂，早前公布今年第一季業績，沒有BLACKPINK的他們，營業額比起去年第一季下跌近八成，公司總製作人梁鉉錫急謀對策拯救公司，今日凌晨發布短片，宣布旗下女團2NE1，將於10月初啟動世界巡演，慶祝成團15周年。公司旗艦女團BLACKPINK，亦將於2025年回歸，舉行世界巡迴演唱會。此外男團TREASURE和新女團BABYMONSTER亦也將展開世界巡演。

梁鉉錫在視頻中透露，2NE1將於10月在首爾舉行首場演唱會，隨後前往日本大阪和東京等地巡迴演出。這支在2009年出道的女團曾憑藉熱門歌曲《I am The Best》、《Fire》、《I Don't Care》和《UGLY》爆紅，但在2016年宣布解散。2022年她們在美國Coachella音樂節上完整體重組，令一代K-Pop fans為之振奮。