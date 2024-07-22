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娛樂
2024-07-22 14:42:28

2NE1重組10月開世巡 BLACKPINK明年全面回歸 YG娛樂晒冷谷業績(有片)

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梁鉉錫今日凌晨出片，公布多項計劃。

韓國4大娛樂的YG娛樂，早前公布今年第一季業績，沒有BLACKPINK的他們，營業額比起去年第一季下跌近八成，公司總製作人梁鉉錫急謀對策拯救公司，今日凌晨發布短片，宣布旗下女團2NE1，將於10月初啟動世界巡演，慶祝成團15周年。公司旗艦女團BLACKPINK，亦將於2025年回歸，舉行世界巡迴演唱會。此外男團TREASURE和新女團BABYMONSTER亦也將展開世界巡演。

梁鉉錫在視頻中透露，2NE1將於10月在首爾舉行首場演唱會，隨後前往日本大阪和東京等地巡迴演出。這支在2009年出道的女團曾憑藉熱門歌曲《I am  The Best》、《Fire》、《I Don't Care》和《UGLY》爆紅，但在2016年宣布解散。2022年她們在美國Coachella音樂節上完整體重組，令一代K-Pop fans為之振奮。

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2NE1重組，紀念出道15周年。

BLACKPINK去年與公司續簽團體合約，但未有簽署個人活動合約，經過一年單獨發展，成員們成績好像不及團體時般順逐，梁鉉錫宣布她們將於明年全面回歸，並舉行世界巡演，fans十分期待。

YG娛樂除了上述重磅消息，梁鉉錫還宣布男團TREASURE和新女團BABYMONSTER亦將展開世界巡演。男團WINNER成員宋旻浩和姜昇潤，亦將於今年12月退伍，並將推出新團體「NEXT MONSTER」。可見該YG娛樂正在大手筆投資旗下明星陣容，為K-Pop樂迷們帶來一連串精彩的音樂活動。

 

 

梁鉉錫拍片公布YG娛樂的下半年大計，影片內附中文字幕。

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BLACKPINK宣布明年回歸。

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BABYMONSTER會在今年10月推出專輯，之後舉行世界巡演。