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娛樂
2024-05-31 15:47:18

39歲楊潮凱宣布離巢 與TVB結束15年賓主關係：這個決定不易

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楊潮凱宣布離巢 與TVB結束15年賓主關係：這個決定不易

楊潮凱宣布離巢 與TVB結束15年賓主關係：這個決定不易

現年39歲的楊潮凱，2008年參加藝員訓練班而入行，憑《天與地》飾演陳豪年輕版而為人所認識。2019年他宣布與TVB改變合約模式，直至2022年楊潮凱首次執導的電影《喜歡妳是妳》，更成功打入圍第二十四屆烏甸尼遠東電影節。入行15年的楊潮凱，今年2月才宣布太太懷有第二胎，今日（31日）他卻在社交網透露與TVB結束賓主關係。

楊潮凱今年2月才宣布太太懷有第二胎。

楊潮凱今年2月才宣布太太懷有第二胎。

楊潮凱以「新的一章」為題寫下長文交代多年來的心路歷程，他表示：「人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了2008111日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好十五年半，感激在這裡遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製們、導演們、編審們及PA們，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。」 他續指：「離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。感恩直到今天仍然初心不變，我仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。」最後，楊潮凱表示期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，「繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。再見各位！江湖再見！」

楊潮凱期待新的一章，可以嘗試更多新的東西。 楊潮凱當年憑《天與地》飾演陳豪年輕版而為人所認識。
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