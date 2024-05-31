楊潮凱宣布離巢 與TVB結束15年賓主關係：這個決定不易

楊潮凱以「新的一章」為題寫下長文交代多年來的心路歷程，他表示：「人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了2008年11月1日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好十五年半，感激在這裡遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製們、導演們、編審們及PA們，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。」 他續指：「離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。感恩直到今天仍然初心不變，我仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。」最後，楊潮凱表示期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，「繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。再見各位！江湖再見！」