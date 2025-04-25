40歲楊愛瑾「放題式」曬泳照 弗爆身材搶盡眼球

現年40歲的楊愛瑾（Miki）自2016年下嫁永安太子爺郭永淳後已淡出幕前，並先後誕下一仔一女。Miki婚後過着少奶奶生活，經常周遊列國，又成功打入名媛圈，不時與名媛馮余慕莊（Colleen Yu）何超瓊契女、百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）等聚會，生活十級跳。近日適逢復活節假期，Miki就與老公飛到外地度假，她更大派福利分享四套泳裝造型，身材相當吸睛！



淡出幕前多年的Miki，早前現身前隊友鄧麗欣的演唱會，並以一條短裙登埸，一雙白滑纖幼美腿搶盡眼球，再次成為網民焦點。近日，Miki在社交網分享多張與老公度假的靚相，見她在陽光與一望無際的泳池下，放題式分享四套泳裝，當中有一件頭泳衣，更不乏比堅尼照，已是兩孩之母的她，身材fit到漏，全身零贅肉，實在令人羨慕。