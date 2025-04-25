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娛樂
2025-04-25 13:30:12

40歲楊愛瑾「放題式」曬泳照 弗爆身材搶盡眼球

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40歲楊愛瑾「放題式」曬泳照 弗爆身材搶盡眼球

40歲楊愛瑾與老公去旅行「放題式」曬泳照。

現年40歲的楊愛瑾（Miki）自2016年下嫁永安太子爺郭永淳後已淡出幕前，並先後誕下一仔一女。Miki婚後過着少奶奶生活，經常周遊列國，又成功打入名媛圈，不時與名媛馮余慕莊（Colleen Yu）何超瓊契女、百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）等聚會，生活十級跳。近日適逢復活節假期，Miki就與老公飛到外地度假，她更大派福利分享四套泳裝造型，身材相當吸睛！

淡出幕前多年的Miki，早前現身前隊友鄧麗欣的演唱會，並以一條短裙登埸，一雙白滑纖幼美腿搶盡眼球，再次成為網民焦點。近日，Miki在社交網分享多張與老公度假的靚相，見她在陽光與一望無際的泳池下，放題式分享四套泳裝，當中有一件頭泳衣，更不乏比堅尼照，已是兩孩之母的她，身材fit到漏，全身零贅肉，實在令人羨慕。

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Miki自2016年嫁給永安太子爺郭永淳後，便過著少奶奶生活。 Miki弗爆身材搶盡眼球。 已是兩孩之母的Miki，身材fit到漏，全身零贅肉。 Miki經常做運動，keep住好身材。 Miki弗爆身材搶盡眼球。 已是兩孩之母的Miki，身材fit到漏，全身零贅肉。 Miki早前現身前隊友鄧麗欣的演唱會，以一條短裙上陣大曬白滑纖幼美腿，搶盡眼球 。

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