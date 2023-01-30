44歲岑寶兒阿夢靠傻獲曾志偉賞識 閃婚後淡出現感到前所未有嘅快樂

44歲岑寶兒係《獎門人》經典人物之一，2000年參加香港小姐競選時因經常擺出一副「發夢樣」，故被封為「阿夢」，雖然當時未能晉身決賽，但就勇奪「最受傳媒歡迎獎」，傻大姐性格亦受到曾志偉賞識，不但點名稱讚為吳君如接班人，更時時帶埋佢出席各種活動場合，風頭比起同屆港姐三甲更強勁。

岑寶兒簽約TVB後雖然多飾演二三線角色，但都叫做機會不斷，曾出演過《烈火雄心2》、《美麗在望》、《談判專家》、《金枝欲孽》及《甜孫爺爺》等劇集，而最多戲份及最入屋嘅一定係古裝版《皆大歡喜》飾演妹仔「桂枝」一角，以及時裝版《皆大歡喜》嘉仁公司同事「Gigi」。另外，更多人記得嘅就係岑寶兒於《獎門人》瞓身玩遊戲嘅表現，2005年仲試過以三點式上陣玩「大長碌」，但因為太投入不慎泳衣走位都唔知。

曾在節目中與身故者冥婚

2012年，岑寶兒離巢TVB過檔香港電視網絡，亦以部頭形式與梁思浩為有線電視擔任靈異節目《怪談》主持，除咗與圈外身故者冥婚，有指拍攝時試過被鬼上身衝落海。到2014年5月，岑寶兒與拍拖唔夠半年嘅圈外男友莫如迪閃婚，翌年誕下女兒莫善晴後便淡出娛樂圈，專心照顧家庭。對於會否有意復出，岑寶兒表示好開心有人掛住佢，但現階段女兒更需要佢。即使做媽媽好攰，不過充滿前所未有嘅快樂，暫時都係全力照顧囡囡，但如果有合適嘅劇本唔排除有復出嘅可能，對於復出及會唔會追多個小朋友都係抱隨緣態度。

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