50歲楊恭如寫真花絮被激讚美貌如當年 網民：我都老了 女神還是那麼漂亮

50歲楊恭如透過1995年亞洲小姐冠軍頭銜入行，並有「最美亞姐」之稱，入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，卻於2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻而轉到內地工作，淡出香港娛樂圈多年，只係間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，生活依然富貴。近日，楊恭如加入帶貨行列並分享拍寫真花絮，被網民大讚美貌仍如當年一樣，成功歷經歲月嘅考驗。

楊恭如分享拍寫真花絮 楊恭如分享拍寫真花絮，寫道：「鏡頭裡的每一個故事，都想與你分享。」從影片見到，楊恭如換上多個造型，包括以粉紫色露膊連身裙大騷香肩，又以紅色薄紗透視裙，以及黑色型枱裝束上陣，輕鬆駕馭造型及展現唔同嘅一面。網民紛紛留言激讚楊恭如保養得宜：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」、「楊恭如的美，真的無可挑剔」、「年輕時的偶像，覺得楊恭如真的好美」、「楊恭如好像沒啥變化」、「我13歲的時候你就這麼漂亮，現在我33歲你還是這麼美麗動人」等等。