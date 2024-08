1999年香港小姐冠軍郭羨妮曾被譽為最美港姐之一,2011年她與內地動作指導朱少杰結婚,誕下女兒Kylie後,便淡出幕前專心照顧家庭,不過,郭羨妮亦不時於社交網分享生活近照。日前,她就派福利大曬泳照,弗爆身材,令人羨慕。

郭羨妮日前迎來50歲生日,一家三口到馬爾代夫旅行慶祝,昨日她在社交網激罕曬泳照,相中見她以螢光色系比堅尼上陣,雖然只得背影,但一身古銅膚色,露出大玉背,弗爆纖腰零贅肉,相當吸晴,她寫道:「What a nice vacation with my loved ones. Our hearts are still in Maldive!(和我所愛的人度過一個漢假期,我們的心仍然在馬爾代夫!」似乎非常回味馬爾代夫生日之旅的點滴。不少網民更大讚她狀態猶勝25年前選美時。