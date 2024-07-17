50 Cent開騷二創專輯封面 借特朗普槍擊事件抽水惹爭議(有片)

美國紐約說唱歌手50 Cent，近日在其專輯《Get Rich or Die Tryin'》的封面上，轉用了前總統特朗普(Donald Trump)被槍擊的照片，引發了一些爭議。

7月14日晚，50 Cent在波士頓舉行一場演唱會，唱到其2003年首張專輯《Many Men》一曲時，台中的營幕播出印有特朗普頭像的《Get Rich or Die Tryin'》專輯封面。

而此專輯的封面，本是赤裸上身的50 Cent，站在玻璃後面的照片，而玻璃則被子彈打破了。50 Cent 在網絡社群媒體，發布了二創自己的專輯封面，並表示：「「Trump gets shot and now I’m trending(特朗普中槍了，現在我上了熱搜)」，引發網民們熱烈討論，有人認為50 Cent的做法越界，也有網民撐他：「This Real Hip Hop」。