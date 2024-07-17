50 Cent開騷二創專輯封面 借特朗普槍擊事件抽水惹爭議(有片)

美國紐約說唱歌手50 Cent，近日在其專輯《Get Rich or Die Tryin'》的封面上，轉用了前總統特朗普(Donald Trump)被槍擊的照片，引發了一些爭議。
7月14日晚，50 Cent在波士頓舉行一場演唱會，唱到其2003年首張專輯《Many Men》一曲時，台中的營幕播出印有特朗普頭像的《Get Rich or Die Tryin'》專輯封面。
而此專輯的封面，本是赤裸上身的50 Cent，站在玻璃後面的照片，而玻璃則被子彈打破了。50 Cent 在網絡社群媒體，發布了二創自己的專輯封面，並表示：「「Trump gets shot and now I’m trending(特朗普中槍了，現在我上了熱搜)」，引發網民們熱烈討論，有人認為50 Cent的做法越界，也有網民撐他：「This Real Hip Hop」。
而《Many Men》一曲的內容，寫的正是50 Cent於2000年在紐約皇后區遭槍擊連吞9彈而大難不死的經歷，歌詞中有句「很多男人想要我死/我的眼睛裡有血」等字句， 50 Cent今次的舉動，似暗示在某種程度上，想表達自己與特朗普同樣遭受過槍擊不死的鐵漢形象。而整件事件再次突顯Hip Hop音樂文化中存在的爭議性和對比。
2000年出道的50 Cent，以「壞孩子」形象橫行Hip Hop圈，他年輕時曾是一名毒販，並多次捲入槍擊事件。而這次將特朗普的面孔融入自己專輯封面，無疑是一個頗具挑釁性的舉動。
▼50 Cent波士頓現場獻唱《Many Men》，播出特朗普頭像▼
50 cent performing Many Men in Boston last night pic.twitter.com/V20RfeTJlL— Barstool Sports (@barstoolsports) July 14, 2024