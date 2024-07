50 Cent開騷二創專輯封面 借特朗普槍擊事件抽水惹爭議(有片)

美國紐約說唱歌手50 Cent,近日在其專輯《Get Rich or Die Tryin'》的封面上,轉用了前總統特朗普(Donald Trump)被槍擊的照片,引發了一些爭議。

7月14日晚,50 Cent在波士頓舉行一場演唱會,唱到其2003年首張專輯《Many Men》一曲時,台中的營幕播出印有特朗普頭像的《Get Rich or Die Tryin'》專輯封面。

而此專輯的封面,本是赤裸上身的50 Cent,站在玻璃後面的照片,而玻璃則被子彈打破了。50 Cent 在網絡社群媒體,發布了二創自己的專輯封面,並表示:「「Trump gets shot and now I’m trending(特朗普中槍了,現在我上了熱搜)」,引發網民們熱烈討論,有人認為50 Cent的做法越界,也有網民撐他:「This Real Hip Hop」。