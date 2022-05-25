56歲呂頌賢保養得宜 被封「最靚仔令狐沖」網民指似一位MIRROR成員？

現年56歲嘅呂頌賢，當年憑《笑傲江湖》飾演令狐沖一角爆紅，更被封為「最靚仔令狐沖」。喺內地發展多年嘅佢，上年年底完成工作後便與老婆返香港，近日佢突然現身藝術展，為好友古天祥撐場。唔少網民都話佢外貌同身型都保持得好好，一啲都唔似已經56歲，仲話佢同MIRROR成員Edan呂爵安好似樣。

近日，呂頌賢喺社交網站上載與古天祥嘅合照，並留言話：「恭喜好兄弟古天祥，第一次展示自己的作品已驚為天人，他可能是香港唯一哈雷摩托的金屬雕刻師！這次的展品更是世界上少有金屬雕刻畫，讚呢！恭喜恭喜」。雖然呂頌賢已經年過半百，不過佢保養得宜，帥氣依然，唔少網民睇完佢嘅近照到紛紛留言大讚佢keep得好好，例如「啊呂厲害，越來越年輕，保養得非常OK」、「令狐沖男神」、「呂頌賢56？話佢26我都信！」、「呂頌賢狀態也好好啊」及「樣貌、身形都keep得很好」等等。另外，亦有網民再次話佢同MIRROR成員Edan呂爵安似樣，仲話如果佢哋可以演戲飾演兩父子。

將留港休息陪老婆家人

喺藝術展撐好友場時，呂頌賢接受傳媒訪問時提及其近況，指暫時都會留喺香港，唔會返大陸工作住，因為佢除咗演戲事業，亦有進軍飲食界，佢喺上海經營嘅素食餐廳及公司，因疫情嘅關係已經接近半年冇生意，不過好彩獲得免租三個月，佢亦決定今年會以休息為主，呢段時間就會陪老婆和家人，同車友去揸車，好好享受一下。

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