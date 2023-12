57歲林憶蓮回歸樂壇 預告推出《0》專輯CD

57歲的金曲歌后林憶蓮2020年宣布和小11歲的鼓手男友恭碩良分手後,近3年都鮮有露面,彷彿神隱一般,更長達2年沒有更新社交網。林憶蓮上月透過經紀團隊在無預警下突然更新社交網,先怒斥出現假帳號「Sandy Lam 林憶蓮 Fans Chat」,其後於上周再開設官方IG帳號,似為復出鋪路,昨日,她終於公布新動向。

久未露面Sandy,2018年曾推出黑膠專輯《0》,翌年《0》於台灣金曲獎獲得7項提名,Sandy最終獲頒「最佳國語女歌手獎」與「最佳演唱錄音專輯獎」2個獎項。繼早前她一口氣在IG連發9則帖文表示:「好久不見,time flies It's me remember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝!」後,昨晨(14日)Sandy再在社交網貼出一張型爆側身照,並宣布下周四(21日)將推出《0》的精裝版CD,Sandy 在社交網留言表示︰「The CD version of "0" is coming to town﹗」而海報下亦寫着:「時空送來禮物。細釀歸零,回到《0》點,重啟憶蓮音樂世界的生命力與能量。堅持初心,誠意還原特製黑膠。」另有報道指,Sandy 亦計劃開演唱會,已經着手籌備。