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娛樂
2023-12-15 17:00:28

57歲林憶蓮回歸樂壇 預告推出《0》專輯CD

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林憶蓮早前一口氣在IG連發9則帖文。

林憶蓮早前一口氣在IG連發9則帖文。

57歲的金曲歌后林憶蓮2020年宣布和小11歲的鼓手男友恭碩良分手後，近3年都鮮有露面，彷彿神隱一般，更長達2年沒有更新社交網。林憶蓮上月透過經紀團隊在無預警下突然更新社交網，先怒斥出現假帳號「Sandy Lam 林憶蓮 Fans Chat」，其後於上周再開設官方IG帳號，似為復出鋪路，昨日，她終於公布新動向。

久未露面Sandy2018年曾推出黑膠專輯《0》，翌年《0》於台灣金曲獎獲得7項提名，Sandy最終獲頒「最佳國語女歌手獎」與「最佳演唱錄音專輯獎」2個獎項。繼早前她一口氣在IG連發9則帖文表示：「好久不見，time flies It's me remember? #回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」後，昨晨（14日）Sandy再在社交網貼出一張型爆側身照，並宣布下周四（21日）將推出《0》的精裝版CDSandy 在社交網留言表示︰「The CD version of "0" is coming to town﹗」而海報下亦寫着：「時空送來禮物。細釀歸零，回到《0》點，重啟憶蓮音樂世界的生命力與能量。堅持初心，誠意還原特製黑膠。」另有報道指，Sandy 亦計劃開演唱會，已經着手籌備。

林憶蓮預告下周推出《0》專輯CD 。 57歲林憶蓮，神隱三年回歸樂壇。
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