現年61歲的楊紫瓊(Michelle)去年在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后。今天(27日)再傳來好消息,她將會獲授美國最高平民榮譽的「總統自由勳章」。據知,頒獎典禮將於5月3日在白宮舉行,由總統拜登(Joe Biden)親自頒發,而據馬來西亞傳媒指,由於楊紫瓊行程緊密,尚未確認會否出席頒獎禮。

「總統自由勳章」由美國總統一年一度頒發,表揚對美國防衛、國家利益、世界和平、文化、其他公共或私人領域作出傑出貢獻的人士。以往曾獲此勳章的人包括有女星柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)、「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)、史提芬史匹堡(Steven Spielberg)等。