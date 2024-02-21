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娛樂
2024-02-21 23:20:23

7.1立法會暴動案｜王宗堯求情指被迫離開演藝事業 引用英華校訓「篤信善行」 望香港走得更好

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71衝擊立法會案 藝人王宗堯暴動罪成還柙，並於下月16日判刑。

71衝擊立法會案 藝人王宗堯暴動罪成還柙，並於3月16日判刑。

201971日法會暴動案於本月1日在西九龍裁判法院裁決，藝人王宗堯、何俊諺、林錦均及吳志勇被裁定暴動罪成，案件於今日(21)在西九龍裁判法院求情，資深大律師駱應淦呈上包括王宗堯本人共17封求情信，案件於下月16日判刑。其中王宗堯親撰的求情信指，一直將演藝工作視爲終生事業，認為可與時代連結，安撫大眾心靈。他感恩從前輩如翁靜晶、曾江、廖啓智，吳孟達等身上，學懂「學做戲先學做人」；惟被捕後被迫離開工作，感激在困難時遇上為他分憂的妻子，自愧未能陪伴父母。他又引用母校英華書院的校訓「篤信善行」，日後將繼續懷真誠的心，幫助社會有需要的人，盼在大眾一同努力下，香港會走得更好、走得更遠。

藝人王宗堯暴動罪成 (有線新聞截圖)

藝人王宗堯暴動罪成，今日求情，將於下月16日判刑。 (有線新聞截圖)

英華前校長撰求情信

17封為王宗堯的求情信分別由被告父親、妻子、母校英華書院前校長鄭鈞傑、音樂人陳詩慧及電台主持黃冠斌等人撰寫。王宗堯父親及妻子在求情信中稱讚王對家人負責，英華書院前校長鄭鈞傑指王樂於助人，為人謙厚；歌手陳詩慧指王真誠友善及富同情心。

王宗堯與女友Julia情侶檔開小食外賣店，兩人事事親力親為。(羅錦鴻攝)

王宗堯自被捕後，被迫離開演藝工作，感激在困難時遇上為他分憂的妻子。(資料圖片)

【王宗堯求情信全文】

法官閣下，我的名字是王宗堯。

首先我想感謝你在這次審訊之中，你對我哋每一位上犯人欄嘅作供都非常用心地聆聽。

2019930日被捕，當時我40歲。之後，我的人生，相信同好多不同嘅香港人一樣，停頓了下來。

40歲之前嘅我一直將表演/演戲視爲終生事業。

好多人話，戲劇係可以反映生活，同社會、同時代連結在一起；戲劇亦都係可以幫助大家對話，戲劇亦都可以安撫大家嘅心靈。

在演戲上面，我遇過很多無私地願意教導年輕人嘅前輩，我遇過翁靜晶、曾江、廖啓智，吳孟達等……

喺佢哋嘅身上，我學識咗「學做戲先學做人」，要專業之餘更時常懷著謙卑同助人嘅心。

所謂「活到老學到老」我一直都視佢爲我嘅一個終身嘅課題，希望可以用我嘅作品去演活同接觸更加多不同人嘅心靈。

然後，40歲當天之後，我已經被迫離開我這個由12歲開始接觸的工作。

這五年間我好努力地為留下來的自己增值，我同太太最近亦都開始了我們的小食店，希望可以帶多一點開心嘅氣氛俾到社會大衆。

我很感激在最困難嘅時候遇上咗我嘅太太，得到佢同家人對我嘅包容，陪伴同理解，在這五年間亦為我擔驚受怕，替我分憂，同埋面對未來要受到刑責嘅種種不確定性。

面對父母年紀開始漸大，自己亦擔心自己在身邊不能好好照顧佢地。自覺愧對了他們栽培同養育之恩。

然而，我爸爸、我哋同讀嘅英華書院，都同樣地用「篤信善行」去鼓勵我。

要常懷善心。

要樂於助人。

我相信，無論這次的刑期有多重，在負上這次社會責任之後，我仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人。

我亦相信同盼望，

在大家一同努力之下

香港，會走得更好，會走得更遠。

再次感謝法官大人聽取我嘅求情。

 

第八被告

王宗堯

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