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娛樂
2024-01-26 15:13:21

74歲「陳積」顏國樑癌症復發昏迷留院半個月 數度逃過鬼門關：都幾坎坷

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74歲「陳積」顏國樑癌症復發昏迷留院半個月 數度逃過鬼門關：都幾坎坷

顏國樑接受鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」訪問。

現年74歲、曾於TVB經典處境劇《香港81》系列飾演「陳積」的顏國樑，前年自揭患上第三期鱗狀細胞癌。最近，他接受好友鄧英敏YouTube頻道訪問時，透露原來今個月初(6)曾入院，足足留醫半個月，更在鬼門關前走過！ 

顏國樑接受鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」訪問，一直積極對抗癌魔的他，早前接受化療及免疫治療後脫髮，而目前已長回一頭白髮，見他臉色略見蒼白憔悴，但幸好仍中氣十足，原來顏國樑在訪問前兩日才剛出院，並指：「呢一年變化好大，都幾坎坷。」他續說已出入鬼門關幾次：「我喺鬼門關出入過幾次，嗰陣係唔覺，次次都係事後聽醫生講先知，有一次浸會留醫，醫生都話諗住我走唔返出去，後來又有幾次出現抖氣唔得，好辛苦。因為我裝咗個支架去協助呼吸，呢個手術唔做係有機會死，事後姑娘都話係好危險，只要3分鐘救你唔到，你就會死。」

顏國樑於TVB經典處境劇《香港81》飾演「陳積」而為人所認識。

顏國樑於TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「陳積」而為人所認識。

顏國樑現在每當發現自己身體不適，便立即打999叫救護車，想不到踏入2024年的頭半個月已經出事，他表示感到呼吸困難：「起初感覺喉嚨少少痕，我就細細力慢慢咳，忽然間就鎖住（喉嚨），一吸唔到氧氣就會窒息，好彩我隨身有支『吱吱』（哮喘藥噴劑），即刻吸，再叫十字車，一路吸住氧氣入院，送到院已經昏迷。後來先知我昏迷咗幾日，如果我反應慢啲，冇咗喇。」他更呼籲長者若感身體不妥，千萬不要死頂，要立即call 救護車。

顏國樑表示留院頭幾天陷入昏迷狀態：「原來係我吸嘅氧氣太多，有成12度，令我出現幻覺。幻覺好逼真，係兩個大媽鬧我好曳，又捉住我又搣我，成日周身郁。我差啲郁手，好彩控制到，事後太太話我知可能啲儀器搞到我唔舒服，想抆喉抆面罩。」留院期間顏國樑不可進食，他笑言未試過咁恨食嘢，慶幸他有太極底子，所以復元得快：「有幾次都差啲走咗，可能上天仲有任務叫我做。」顏國樑再透露病情，表示癌症復發：「第一次嘅鱗狀細胞癌消失咗，但喺另一個地方復發，仲有啲細細粒嘅走出嚟，所以要做電療，怎知中途又有細菌（感染），最少打7日抗生素，每日打3支，即係冇得瞓。出院覆診轉頭又入院，醫生都話冇計，係我抵抗力唔夠。開頭我仲以為自己衛生程度唔夠，摸完狗狗、掂完銀紙都洗手，一日都唔知洗幾多次手。」最後，他又十分感謝觀眾的支持，並表示有精神便會跟鄧英敏一起做節目。

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74歲顏國樑癌症復發昏迷留院半個月。

74歲顏國樑癌症復發昏迷留院半個月。

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