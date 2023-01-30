78歲白韻琹偕謝偉俊出席飯局 曾嫁緬甸首富次子育有一子

現年78歲的白韻琹(白姐姐)與她小15年的謝偉俊於97年結婚，二人至今仍會孖住出席活動。他們早前出席好友的60歲壽宴，同場還有劉錫賢、文雪兒、麥翠嫻等，星光熠熠。劉錫賢上載多張照片，見到白姐姐的面色比較陰沉，但表現精靈。

近年屢傳白姐姐患退化症，一度有指她忘記回家的路，於是要打電話求救。早年網上討論區瘋傳一張白姐姐老態龍鍾的照片，大家再度關注她的健康。然而，白姐姐隨謝偉俊出席活動，面對記者的提問可以對答如流，完全不像患有腦退化症。雖然白姐姐近年減少露面，但仍可以透過謝偉俊的社交平台找到她的芳蹤。今個月20日，謝偉俊透露白姐姐與他的同事為他送上生日祝福。

同行34載

謝偉俊曾形容與白姐姐的是「風水婚姻」，但二人出奇地合拍，曾做過不少出位行為，二人一齊拍過全裸寫真，更是震撼全港市民眼球。00年，謝偉俊曾化身「法律超人」並半裸上身，由白姐姐在他的背上寫上「精忠報國」。

與兒子關係不俗

他們自89年一起同居生活，然而白姐姐原來與謝偉俊拍拖前，曾下嫁緬甸首富鄺榮輝次子Andrew，二人育有一子，有指囝囝現在美國軍部工作。當年白姐姐誕下兒子後，便與Andrew離婚，並獲得數千萬身家。她對外甚少提及這名兒子，擔憂其公眾人物身份，打擾了對方生活，但她曾稱與兒子的關係不錯，謝偉俊亦得知她有一子。