89歲阿倫雅堅與世長辭 憑《陽光小小姐》14分鐘戲份摘奧斯卡最佳男配角

美國資深影星阿倫雅堅（Alan Arkin）昨天在其位於加州寓所內離世，享年89歲。

阿倫雅堅與世長辭後，他的三名兒子共同證實噩耗，並聯合發出聲明：「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才，無論是作為藝術家還是一般人，他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父，他將被深深地敬愛和想念。」阿倫雅堅出生於1934年，原本是以民謠歌手出道，之後朝舞台劇界發展，於1963年憑舞台劇《Enter Laughing》奪得東尼獎最佳男配角，當加入影壇，演技更得到認同，先後於1967年、1969年憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及《天涯何處覓知心》（The Heart Is a Lonely Hunter）獲提名奧斯卡的最佳男主角。