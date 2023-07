89歲阿倫雅堅與世長辭 憑《陽光小小姐》14分鐘戲份摘奧斯卡最佳男配角

美國資深影星阿倫雅堅(Alan Arkin)昨天在其位於加州寓所內離世,享年89歲。

阿倫雅堅與世長辭後,他的三名兒子共同證實噩耗,並聯合發出聲明:「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才,無論是作為藝術家還是一般人,他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父,他將被深深地敬愛和想念。」阿倫雅堅出生於1934年,原本是以民謠歌手出道,之後朝舞台劇界發展,於1963年憑舞台劇《Enter Laughing》奪得東尼獎最佳男配角,當加入影壇,演技更得到認同,先後於1967年、1969年憑《蘇聯潛艇大鬧美國》(The Russians Are Coming, The Russians Are Coming)及《天涯何處覓知心》(The Heart Is a Lonely Hunter)獲提名奧斯卡的最佳男主角。