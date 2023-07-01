89歲阿倫雅堅與世長辭 憑《陽光小小姐》14分鐘戲份摘奧斯卡最佳男配角

美國資深影星阿倫雅堅（Alan Arkin）昨天在其位於加州寓所內離世，享年89歲。
阿倫雅堅與世長辭後，他的三名兒子共同證實噩耗，並聯合發出聲明：「我們的父親是一個獨特而才華橫溢的天才，無論是作為藝術家還是一般人，他都是一個充滿愛的丈夫、父親、祖父和曾祖父，他將被深深地敬愛和想念。」阿倫雅堅出生於1934年，原本是以民謠歌手出道，之後朝舞台劇界發展，於1963年憑舞台劇《Enter Laughing》奪得東尼獎最佳男配角，當加入影壇，演技更得到認同，先後於1967年、1969年憑《蘇聯潛艇大鬧美國》（The Russians Are Coming, The Russians Are Coming）及《天涯何處覓知心》（The Heart Is a Lonely Hunter）獲提名奧斯卡的最佳男主角。
及至2007年，阿倫雅堅在《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）中飾演爺爺一角，雖然戲份僅有14分鐘，但仍為他奪得奧斯卡最佳男配角。近年，阿倫雅堅仍活躍大銀幕，2013年憑《ARGO - 救參任務》（Argo）再入圍奧斯卡角逐最佳男配角，並與摩根費曼（Morgan Freeman）、米高堅（Michael Caine）主演2017年電影《搶錢耆兵》（Going In Style），直到80多歲還在拍戲。