90分鐘狂熱倒數｜網民熱捧世界盃三大女神 網民：杰寧公主世一

2022年卡塔爾世界盃日前開鑼，而ViuTV亦會免費直播19場比賽名單，包括兩場8強、4強、季軍戰及決賽。除咗直播足球賽事之外，ViuTV亦安排特備節目《90分鐘狂熱倒數》喺賽事開始前同球迷熱下身，兼講波估波，炒熱氣氛。節目搵嚟強尼、文廸@ONE PROMISE、洪嘉豪、陳詠謙、保錡@ERROR、Ah Gi樊沛珈、Kaying王嘉盈及「杰寧公主」潘杰寧（Kelena）擔任主持，陣容相當強大。節目搵咗三位靚女同大家「講波經」，當然成功獲得網民關注，更有網民喺討論區出PO討論佢哋添呀！

人稱「杰寧公主」嘅潘杰寧係一名利物浦嘅忠實球迷，佢擁有甜美嘅童顏樣子，完全睇唔出佢已經37歲，所以唔少網民都表示驚訝及以為佢只有二十幾歲。杰寧擁有豐富嘅主持經驗，曾經主持過有線電視《體育王》、《足球達人》及ViuTV《世界盃稀客》等節目，今次杰寧喺節目中表現不俗，口才了得嘅佢獲網民追捧，兼被稱為「世界盃女神」。

黑面女神Ah Gi樊沛珈

現年32歲嘅Ah Gi樊沛珈有「黑面女神」之稱， 佢喺畢業後曾任娛樂記者、Marketing、紋身師及與大學同學開設美容院，真係「百足咁多爪」。佢喺2018年參與ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》及《Girls' Talk》，成功吸引網民關注。除咗幕前工作之外，佢亦喺2019年加入YouTube頻道《啱Channel》。去到今年，Ah Gi成為MakerVille合約藝人，參與《今餐有料到》、《運動勇者塔》、《90分鐘狂熱倒數》及劇集《百萬同居計劃》。

Kaying嘉盈MK＋33E成新網絡女神

現年24歲嘅Kaying嘉盈係「熊仔頭」和「藍仔頭」主理YouTube頻道《FHProductionHK》重要一員，因其「MK妹」形象，不時衝口而出爆粗，及33E豐滿身材被指係新一代網絡女神，備受網民追捧。今期佢開始進軍電視圈，參與節目拍攝，例如《姊妹們的國際市場》及《90分鐘狂熱倒數》，不過佢係《姊妹們的國際市場》表示自己係標準香港女仔，比Maisy等參賽者貼地一言就被網民質疑，指佢好嘈，經常喺人哋講嘢嘅時候插嘴，又認為佢好造作。

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