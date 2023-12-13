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娛樂
2023-12-13 20:36:31

92歲胡楓為骨灰安置所剪綵 聞張學友想破紀錄︰放馬過嚟

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胡楓與林盛斌為私營骨灰安置所擔任剪彩嘉賓。(Viu1娛樂影片截圖)

92歲胡楓(修哥)與Bob林盛斌今日為私營骨灰安置所擔任剪彩嘉賓。Bob早前在社交平台出po提及買了連位，而且太太得知的時候，正值生日，引起不少網民爆笑阿Bob大整蠱。

他受訪時稱有另外買禮物給太太，並稱對方也是個百無禁忌的人，「真係咁啱佢生日前買，之後我喺佢生日嘅時候就拎張相比佢睇，佢當時就『嘩！你真係sweer！』佢冇嬲，仲話我好有planning。」他表示自己購入的位置可以放下6個骨灰盅，並謂身邊的親戚見到他的帖文時，也大感興趣。

Bob稱他購入的連位可以放下6個骨灰盅。

已安排同太太合葬

修哥表示參觀完「豪宅」感覺很特別，令人大開眼界，而且一些傷感也沒有。他表示自己的身後事已一早安排好，透露自己日後會跟太太合葬，位置已經各方面都安排好，「離唔開㗎啦，哈哈！」

笑稱要用刀拮林盛斌

修哥搞笑表示要投訴阿Bob開騷沒有找他，「我擺喺心入面好耐！好唔like！見到面咪好虛偽嗌『阿Bob，你好！』但我想用把刀拮佢！」他稱現時每天都有應酬，未知邊日會去看學友的演唱會，其後他再狙擊阿Bob沒有請他看騷，阿Bob即場心虛並謂會請他去，修哥說︰「你依家請我，我又未必得閒去！」場面搞笑。提到學友表示想打破修哥到紅館開騷的紀錄，修哥就︰「放馬過嚟！」問到他何時再開紅館騷，他表示希望盡快。

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