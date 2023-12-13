92歲胡楓為骨灰安置所剪綵 聞張學友想破紀錄︰放馬過嚟

他受訪時稱有另外買禮物給太太，並稱對方也是個百無禁忌的人，「真係咁啱佢生日前買，之後我喺佢生日嘅時候就拎張相比佢睇，佢當時就『嘩！你真係sweer！』佢冇嬲，仲話我好有planning。」他表示自己購入的位置可以放下6個骨灰盅，並謂身邊的親戚見到他的帖文時，也大感興趣。

笑稱要用刀拮林盛斌

修哥搞笑表示要投訴阿Bob開騷沒有找他，「我擺喺心入面好耐！好唔like！見到面咪好虛偽嗌『阿Bob，你好！』但我想用把刀拮佢！」他稱現時每天都有應酬，未知邊日會去看學友的演唱會，其後他再狙擊阿Bob沒有請他看騷，阿Bob即場心虛並謂會請他去，修哥說︰「你依家請我，我又未必得閒去！」場面搞笑。提到學友表示想打破修哥到紅館開騷的紀錄，修哥就︰「放馬過嚟！」問到他何時再開紅館騷，他表示希望盡快。