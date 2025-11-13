熱門搜尋:
娛樂
2025-11-13 14:45:00

Adele去年宣布長時間休息 今日傳出拍Tom Ford新戲《Cry to Heaven》

Adele去年在德國舉行演唱會時，宣布將長時間離開舞台。

20248月下旬，樂壇天后Adele在德國慕尼黑舉行演唱會時突然宣布，將暫時告別樂壇，並計劃於同年11月在拉斯維加斯舉行特別演出後正式休息。消息當時震驚無數歌迷，Adele在台上說：「我想開啟一段新的人生。我可能很久都不會重返舞台了。」

 

已搬到美國的Adele，與荷李活關係要好，連影后梅麗史翠普都去捧她的場。 Adele宣布長時間離開舞台，原來想往大銀幕發展。。 Tom Ford再度執導新戲《Cry to Heaven》，各界均十分關注。 Tom Ford以Anne Rice的小說《Cry to Heaven》為藍本，拍攝一段畸戀故事。

歌德女小說家的故事

近日有美國媒體報道稱，Adele將迎來她的大銀幕處女演出，將參演著名時裝設計師兼導演Tom Ford的新片《Cry to Heaven》。而這部電影片是Tom Ford近十年來首次執導的長片，改編自gothic小說作家Anne Rice，於1982年出版的同名小說。

電影的故事背景設在十八世紀的意大利，講述一位威尼斯貴族和一位閹伶歌手(castrato)的故事，兩人在歌劇世界中的命運交織，充滿著激情與危機。而Tom Ford將擔任本片的編劇、導演與製片，勢必為影片注入他獨特視覺風格。

Cry to Heaven》的參演演員亦星光熠熠，除了Adele，還有Nicholas HoultAaron Taylor-JohnsonColin Firth共演，因此引起公眾極大期待。目前電影正在倫敦和羅馬進行前期製作，預計明年1月開拍，後期製作亦隨即展開，計劃於同年下半年上映。

Adele是當今英國最成功的創作歌手，將在大銀幕上繼續她的傳奇。

