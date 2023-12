After Class合體唱足兩首歌好開心 Yumi生日獲炎明熹姚焯菲送禮物(有片)

After Class的炎明熹、姚焯菲、鍾柔美和詹天文合體出席活動。(羅錦鴻攝)

After Class自西九舉行的《共建美好社區大匯演》合體唱了半首《要為今日回憶》後,今日合體獻唱兩首歌,Gigi形容久違的感覺再次回來,Chantel就表示太耐沒有唱《Not Givin‘ Up》,今次雖然沒有跳舞但仍感到合體的團隊精神,她們表示演唱前做足準備背歌詞,並未有生疏。至於會否合體再出新歌,她們表示公司積極籌備中,有消息會盡快公布。

After Class今日(23日)於亞博出席貿發局舉辦的「潮活11」(Chill 11)活動,四位成員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)為「Chill 好玩」主題打響頭炮,在「星夢Sing Sing Sing」環節合體唱出《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌後,炎明熹獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》,現場大批粉絲舉牌守候,場面熱鬧。

Yumi盡情吃喝 慶祝生日兼聖誕

Yumi日前(21日)生日,雖要為《聲夢飛行 What We Become Live 2023》演出,但獲學員送上蛋糕兼唱生日歌,問到幾位好姊妹送甚麼禮物時,Windy自首表示稍後補上,Yumi表示,「Gigi送了一張咭俾我,咭上有隻狗狗,好似我家裡的狗,一個環保水杯,印有我最錫的狗狗(Cha Cha)樣子,好開心;Chantel在演唱會未化妝前已送了一支香水給我。」問到如何歡度聖誕?四人都表示會與家人和朋友食飯慶祝,Yumi笑言,為了聲夢演唱會節食,現在可趁聖誕和生日盡情吃喝。