熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-23 18:32:05

After Class合體唱足兩首歌好開心 Yumi生日獲炎明熹姚焯菲送禮物(有片)

分享：
After Class的炎明熹、姚焯菲、鍾柔美和詹天文合體出席活動。(羅錦鴻攝)

After Class的炎明熹、姚焯菲、鍾柔美和詹天文合體出席活動。(羅錦鴻攝)

After Class今日(23日)於亞博出席貿發局舉辦的「潮活11(Chill 11)活動，四位成員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)為「Chill 好玩」主題打響頭炮，在「星夢Sing Sing Sing」環節合體唱出《要為今日回憶》和《Not Givin Up》兩首歌後，炎明熹獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》，現場大批粉絲舉牌守候，場面熱鬧。

After Class自西九舉行的《共建美好社區大匯演》合體唱了半首《要為今日回憶》後，今日合體獻唱兩首歌，Gigi形容久違的感覺再次回來Chantel就表示太耐沒有唱《Not Givin Up》，今次雖然沒有跳舞但仍感到合體的團隊精神，她們表示演唱前做足準備背歌詞，並未有生疏。至於會否合體再出新歌，她們表示公司積極籌備中，有消息會盡快公布。

After Class合體獻唱《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class合體獻唱《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class合體唱足《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class合體唱足《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class合體唱足《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class合體出度活動並接受傳媒訪問。(羅錦鴻攝) After Class合體出度活動並接受傳媒訪問。(羅錦鴻攝) 詹天文開心After Class合體。(羅錦鴻攝)

Yumi盡情吃喝 慶祝生日兼聖誕

Yumi日前(21)生日，雖要為《聲夢飛行 What We Become Live 2023演出，但獲學員送上蛋糕兼唱生日歌，問到幾位好姊妹送甚麼禮物時，Windy自首表示稍後補上，Yumi表示，「Gigi送了一張咭俾我，咭上有隻狗狗，好似我家裡的狗，一個環保水杯，印有我最錫的狗狗(Cha Cha)樣子，好開心；Chantel在演唱會未化妝前已送了一支香水給我。」問到如何歡度聖誕？四人都表示會與家人和朋友食飯慶祝，Yumi笑言，為了聲夢演唱會節食，現在可趁聖誕和生日盡情吃喝。

 

炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約會你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約會你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》兩首歌。(羅錦鴻攝) 炎明熹與After Class合唱後，再獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》兩首歌。(羅錦鴻攝) After Class於亞博出席「Chill 11」活動，大揩粉絲支持。(羅錦鴻攝) After Class於亞博出席「Chill 11」活動，大揩粉絲支持。(羅錦鴻攝) After Class於亞博出席「Chill 11」活動，大揩粉絲支持。(羅錦鴻攝)

炎明熹唔知台慶獲提名

Gigi在叱咤我最喜愛的女歌手和叱咤我最喜愛的歌曲均無法躋身5強，問到可感失望時，她表示雖然未能入圍，但也多謝所有支持她的家人朋友和粉絲，此外，Gigi在「萬千星輝頒獎典禮2023」獲提名最具潛質新人，並憑《Crystal Clear》和《戀愛這命題》入圍角逐最佳電視歌曲，她表示會繼續加油，望大家多多支持。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受