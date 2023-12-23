After Class合體唱足兩首歌好開心 Yumi生日獲炎明熹姚焯菲送禮物(有片)

After Class今日(23日)於亞博出席貿發局舉辦的「潮活11」(Chill 11)活動，四位成員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)為「Chill 好玩」主題打響頭炮，在「星夢Sing Sing Sing」環節合體唱出《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌後，炎明熹獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》，現場大批粉絲舉牌守候，場面熱鬧。
After Class自西九舉行的《共建美好社區大匯演》合體唱了半首《要為今日回憶》後，今日合體獻唱兩首歌，Gigi形容久違的感覺再次回來，Chantel就表示太耐沒有唱《Not Givin‘ Up》，今次雖然沒有跳舞但仍感到合體的團隊精神，她們表示演唱前做足準備背歌詞，並未有生疏。至於會否合體再出新歌，她們表示公司積極籌備中，有消息會盡快公布。
Yumi盡情吃喝 慶祝生日兼聖誕
Yumi日前(21日)生日，雖要為《聲夢飛行 What We Become Live 2023》演出，但獲學員送上蛋糕兼唱生日歌，問到幾位好姊妹送甚麼禮物時，Windy自首表示稍後補上，Yumi表示，「Gigi送了一張咭俾我，咭上有隻狗狗，好似我家裡的狗，一個環保水杯，印有我最錫的狗狗(Cha Cha)樣子，好開心；Chantel在演唱會未化妝前已送了一支香水給我。」問到如何歡度聖誕？四人都表示會與家人和朋友食飯慶祝，Yumi笑言，為了聲夢演唱會節食，現在可趁聖誕和生日盡情吃喝。
炎明熹唔知台慶獲提名
Gigi在叱咤我最喜愛的女歌手和叱咤我最喜愛的歌曲均無法躋身5強，問到可感失望時，她表示雖然未能入圍，但也多謝所有支持她的家人朋友和粉絲，此外，Gigi在「萬千星輝頒獎典禮2023」獲提名最具潛質新人，並憑《Crystal Clear》和《戀愛這命題》入圍角逐最佳電視歌曲，她表示會繼續加油，望大家多多支持。