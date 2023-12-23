After Class合體唱足兩首歌好開心 Yumi生日獲炎明熹姚焯菲送禮物(有片)

After Class今日(23日)於亞博出席貿發局舉辦的「潮活11」(Chill 11)活動，四位成員炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)為「Chill 好玩」主題打響頭炮，在「星夢Sing Sing Sing」環節合體唱出《要為今日回憶》和《Not Givin‘ Up》兩首歌後，炎明熹獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》，現場大批粉絲舉牌守候，場面熱鬧。

After Class自西九舉行的《共建美好社區大匯演》合體唱了半首《要為今日回憶》後，今日合體獻唱兩首歌，Gigi形容久違的感覺再次回來，Chantel就表示太耐沒有唱《Not Givin‘ Up》，今次雖然沒有跳舞但仍感到合體的團隊精神，她們表示演唱前做足準備背歌詞，並未有生疏。至於會否合體再出新歌，她們表示公司積極籌備中，有消息會盡快公布。