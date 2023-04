Air Jordan崛起史搬上銀幕 賓艾佛力自導自演話題作《AIR》大玩80年代氛圍

關鍵人物列陣

電影中以創造Air Jordan的關鍵人物為主角,包括Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛(麥迪文)、Nike創辦人兼總裁菲爾奈特(賓艾佛力)、米高佐敦母親迪洛絲佐敦(維奧拉戴維斯)、Nike籃球鞋部門營銷副總裁羅伯史崔瑟(謝遜比文 )、米高佐敦經理人大衛霍克(基斯梅辛拿)、Nike籃球鞋Air Jordan設計師彼得摩爾(馬修邁赫)及Nike行政顧問霍華懷特(基斯德加)等等。電影重現80年代生活,由服裝、道具、歌曲及氛圍都一絲不苟,幕後陣容強勁,包括《雨果的巴黎奇幻歷險》(Hugo)、《娛樂大亨》(The Aviator)、《驚天大刺殺》(JFK) 三屆金像最佳攝影羅拔里察遜(Robert Richardson)、《極速傳奇:福特決戰法拉利》(Ford v Ferrari)及《盧根》(Logan))的美術指導馮梭奧杜依(François Audouy)、《ARGO救參任務》金像剪接師威廉高登拔(William Goldenberg)以及《猶大與黑彌賽亞》 (Judas and the Black Messiah) 服裝設計師查理絲安東尼鍾斯(Charlese Antoinette Jones )。

同時,片中出現不少80年代經典流行名曲做配樂,由開場選用英國樂隊Dire Straits於 80年代大紅的《Money For Nothing》,到中後段麥迪文呆等結果用上美國女歌手Cyndi Lauper的80年代名曲《Time After the Time》,到米高佐敦成名時以美國搖滾巨星Bruce Springsteen名曲《Born In the USA》做配樂。賓艾佛力亦刻意不用全新配樂,利用80年代電影配樂做本片配樂,更能增加本片的80年代氛圍。