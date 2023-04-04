Air Jordan崛起史搬上銀幕 賓艾佛力自導自演話題作《AIR》大玩80年代氛圍

賓艾佛力(Ben Affleck)演而優則導，憑奧斯卡最佳電影《ARGO救參任務》榮升金球獎最佳導演後，最新自導自演話題新作《AIR》找來老拍檔麥迪文(Matt Damon)再度合作，揭開Nike公司旗下Air Jordan籃球鞋的崛起史、更把改變巨大企業遊戲規則的勵志傳奇故事搬上大銀幕。《AIR》除了麥迪文夥拍賓艾佛力外，該片更有謝遜比文(Jason Bateman)、馬龍韋恩斯(Marlon Wayans)、基斯梅辛拿(Chris Messina)、基斯德加(Chris Tucker)及維奧拉戴維斯(Viola Davis)等演技派紅星。

關鍵人物列陣

電影中以創造Air Jordan的關鍵人物為主角，包括Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛（麥迪文）、Nike創辦人兼總裁菲爾奈特（賓艾佛力）、米高佐敦母親迪洛絲佐敦（維奧拉戴維斯）、Nike籃球鞋部門營銷副總裁羅伯史崔瑟（謝遜比文 ）、米高佐敦經理人大衛霍克（基斯梅辛拿）、Nike籃球鞋Air Jordan設計師彼得摩爾（馬修邁赫）及Nike行政顧問霍華懷特（基斯德加）等等。電影重現80年代生活，由服裝、道具、歌曲及氛圍都一絲不苟，幕後陣容強勁，包括《雨果的巴黎奇幻歷險》(Hugo）、《娛樂大亨》（The Aviator）、《驚天大刺殺》（JFK) 三屆金像最佳攝影羅拔里察遜（Robert Richardson）、《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）及《盧根》（Logan)）的美術指導馮梭奧杜依（François Audouy）、《ARGO救參任務》金像剪接師威廉高登拔（William Goldenberg）以及《猶大與黑彌賽亞》 (Judas and the Black Messiah) 服裝設計師查理絲安東尼鍾斯（Charlese Antoinette Jones ）。

同時，片中出現不少80年代經典流行名曲做配樂，由開場選用英國樂隊Dire Straits於 80年代大紅的《Money For Nothing》，到中後段麥迪文呆等結果用上美國女歌手Cyndi Lauper的80年代名曲《Time After the Time》，到米高佐敦成名時以美國搖滾巨星Bruce Springsteen名曲《Born In the USA》做配樂。賓艾佛力亦刻意不用全新配樂，利用80年代電影配樂做本片配樂，更能增加本片的80年代氛圍。