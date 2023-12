Air Supply成軍48年來港開騷 約定樂迷兩年後慶祝成團半世紀

成軍48年的澳洲組合Air Supply,昨晚於九展l舉行《THE LOST IN LOVE EXPERIENCE in Hong Kong》演唱會,兩位成員Russell Hitchcock與Graham Russell率領多位樂手來港,唱出多首金曲。Air Supply以《Sweet Dreams》為演唱會揭開序,之後連續唱出《Even The Nights Are Better》、《Just As I Am》、《Every Woman In The World》等金曲。

香港是 Air Supply 喜愛國家地區頭 5 位

已經多次來港的開騷的Air Supply,表示每次來港都十分盡興,因為香港樂迷非常熟悉他們的今曲,因此香港是他們喜歡的國家地區頭5位之內。之後他們繼續獻上《I Can Wait Forever 》、《Making Love Out of Nothing At All》等歌曲。現場會尾段,Air Supply又引領全場觀眾大合唱《Lost in Love》、《Without You》和《All Out of Love》等經典歌曲,歌迷更亮起手機燈揮手打拍子,令Russell、Graham非常感動。