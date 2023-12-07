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娛樂
2023-12-07 22:39:23

Air Supply成軍48年來港開騷 約定樂迷兩年後慶祝成團半世紀

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Russell竟然學韓仔偶像，向樂迷派心心。

成軍48年的澳洲組合Air Supply，昨晚於九展l舉行《THE LOST IN LOVE EXPERIENCE in Hong Kong》演唱會，兩位成員Russell HitchcockGraham Russell率領多位樂手來港，唱出多首金曲。Air Supply以《Sweet Dreams》為演唱會揭開序，之後連續唱出《Even The Nights Are Better》、《Just As I Am》、《Every Woman In The World》等金曲。

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Graham彈出風行接近50年的和弦，樂迷如癡如醉。

 

 

香港是Air Supply喜愛國家地區頭5

已經多次來港的開騷的Air Supply，表示每次來港都十分盡興，因為香港樂迷非常熟悉他們的今曲，因此香港是他們喜歡的國家地區頭5位之內。之後他們繼續獻上《I Can Wait Forever 》、《Making Love Out of Nothing At All》等歌曲。現場會尾段，Air Supply又引領全場觀眾大合唱《Lost in Love》、《Without You》和《All Out of Love》等經典歌曲，歌迷更亮起手機燈揮手打拍子，令RussellGraham非常感動。

 

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Russell與Graham率領樂手，向香港樂迷鞠躬致謝。

2025年是Air Supply成軍50周年，他們稱好大機會再來香港演出，RussellGraham更約定歌迷到時再見，之後他們又走到台前與觀眾互動。演唱結束後，他們與所有樂手一起鞠躬致謝，並與台前的多位fans握手告別，之後非常不捨地走入後台。

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Air Supply約定香港樂迷兩年後慶祝成團50年。

Air Supply Russell Hitchcock Graham Russell
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