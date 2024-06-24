AK回應Frankie風波與Christy僅屬普通朋友 強調單身跟沈殷怡冇拍拖

MIRROR副隊長江𤒹生(AK)今日(24日)在尖沙咀舉行新歌MV《偽映畫預告》發布會，包下整個戲院跟「生粉」一齊分享拍MV的趣事。AK在MV中展示不同經典電影造型、場口，影片尾聲更播出他扮演《鐵達尼號》里安納度飾演的Jack對住鏡頭向「Rose」展示「海洋之心」並問會否一齊過大海，非常搞笑。 大會更安排他與生粉玩遊戲，邀請兩位女生粉答問題，勝出一方可以獲得「海洋之心」，AK更為對方戴上，令全場生粉起鬨。

作品擱置近2年 AK受訪時笑謂不能跟生粉做太多經典動作，因為要保護對方人身安全，但很開心可以跟生粉有近距離接觸。他稱不知道今次MV製作費用，但今次拍攝非常順利，很多謝導演Oscar做了很多前期工作。他稱歌曲在兩年前已製作好，但因為中間有些事發生，所以拖至日前才錄音，再跟馮允謙(Jay Fung)見面時也有向他表示歉意。 談到他的演唱會進度，他表示正在彩排中，現時只希望不要再瘦下去。他透露壓力一定有，但是很正面的壓力，令自己做得再好。提到他近日都要戴上黑超示人，他稱自己有眼乾症，如望太耐強光會不停流眼水，因此要戴上黑超保護，更大玩食字稱養「睛」蓄銳。

曾跟Frankie通電話 對於隊友陳瑞輝Frankie與女友Christy的事，AK表示自己近日專心搞演唱會，未有了解太多，認為是他們二人的私人事，現階段最重要是準備演唱會。不過，他坦承曾與Frankie 通電話，慰問情況，並指Frankie一定有壓力，希望大家能給予空間。 問到他跟Christy的關係，他表示僅是跳舞的朋友，大家有很多common friend，只是掃過大家story，見到幾有趣才回覆。他稱經過今次事件之後，在使用soical media時會份外小心。 他稱不便評論太多，難以逐一交代，只希望事件盡快平息。

與 沈殷怡是識於微時 談到Christy指他跟沈殷怡(Shirley)拍拖，之後又被爆unfollow Shirley，他說︰「唉！呢個係IG問題，因為我早前都唔知點解unfollow花姐，又block咗啲朋友，人哋問我先知！social media勿太認真，朋友定唔朋友唔係由一個social media去決定。」他更笑謂可能像隊友姜濤一樣手指太肥。他又表示今次事件影響了Shirley，自己也有向她傳訊息致歉，對方反過來為他打氣。他表示跟Shirley相識於微時，不想牽涉太多人在其中，也希望大家不要作無謂的猜測。