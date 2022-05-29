AK孖白靈拍港產鬼片《七月返歸》 網民恨睇二人床上戲

mm2電影公司今日宣布《七月返歸》將由MIRROR成員江爗生(Anson Kong,AK)及荷李活女星白靈孭飛演出。電影公司貼出海報留言道︰「『香港鬼片，可能需要這樣一部作品。』有別於直接呈現駭⼈恐怖的舊年代港產鬼片，有時候創造內在無形的恐懼，更能誘發最貼⾝的共鳴。在你洗澡的時候，在你上床去睡的時候，在你⽇常⽣活的時候……」負責該片導演是「mm2新晉導演計劃」得主謝家祺，而這部作品去年入圍烏甸尼「Focus Asia」創投活動電影計劃。

消息一出，網民湧到電影公司的專頁留返洗版表示支持AK，他們對女主角選用白靈大感期待。白靈作風向來大膽，加上年逾半白的她至今仍保養得宜，這個配搭對觀眾來說，絕對新鮮。此外，有網民找來白靈去年在金馬獎的訪問，她大方表示自己熱愛性愛，跟小鮮肉有好多美好的晚上，令大家不禁留言稱很想看白靈與AK的床上戲。