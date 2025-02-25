AK江𤒹生暗示年底推出首張專輯 自爆包包臉拍手語節目被嘲似「胖虎」(有片)

AK出席動畫電影《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》香港首映禮。 (娛樂組攝)

動畫電影《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》將於 2 月 27日港澳台三地同步上映，本港首映禮今日（2月25日）晚假沙田新城市廣場舉行，本地男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong/AK）以嘉賓身份登場，在台上分享對《高達》系列的熱愛及電影的期待。在活動後，AK受訪自言今天工作絕對不辛苦，更形容為好玩又輕鬆！AK透露從小學已開始睇《高達》，成為粉絲已經20多年，又自爆細細個追睇《機動武鬥傳G高達》（G Gundam）時曾模仿主角變身過程，問到可有為動畫做過最瘋狂的事？AK透露：「細個時高達要自己砌，自己慢慢拆配件出嚟，我細過比較烏龍，當未完成個高達之前，有一個配件唔見咗，俾我整唔見，咁就完成唔到個高達，然後我同我細佬好瘋狂地就大家攞剩餘嘅利是錢四留個一模一樣嘅。」是次經歷後，他每次砌之前都好小心數每個配件，直認多年來為高達玩具花上不少金錢，入行不久已跟朋友夾錢租放玩具，笑言希望到80歲可以跟孫子分享珍藏。

積極跳舞搣甩baby fat AK將為舞台劇《SUCK樂園》開工作密集式排練，下個月開始閉關，明天亦會出個人新歌《Love Is On The Way》，預告將有音樂上的大project，希望在排舞台劇之前先作籌備工作，暗示年底會發行個人專輯，坦言今年內會努力推出四首以上的solo作品。 提到在早前公布的觀眾在民間電視大獎上，AK憑ViuTV劇集《打天下2》成為民選視帝，他表示自己非常驚訝和驚喜，並稱：「全部都係製作團隊、棠哥（歐錦棠）、《打天下2》所有的台前幕後嘅功勞，因為拍攝時候我正值比較迷惘嘅階段，好多謝當時導演、所有隊友，真係好包容，令我去完成呢件事。」至於AK近日被翻出14年前演出港台節目《手語隨想曲》的片段，當年約19歲的他以舞者現身，一張青澀的包包臉非常可愛，他一臉無奈說：「今年已經係入行第七年，呢七年我都一直將呢個秘密收埋得好好，但最近因為一套戲，所以將呢件事重新攞出嚟，但我都OK嘅，係我一個幾青春嘅過去。」表示應該是算是他第一次接觸到關於在電視上的拍攝工作，還記得當時父母都在電視捧場，仍記得當年學會的手語，並即場示範一次，自爆當中一集穿上橙色衫拍攝，該集出街之後，被身邊同學取笑似「胖虎」，從這個時候開始的起心肝積極減肥，開始多跳舞搣甩baby fat。

沾沾與Edan吵架一take過 談到「妹豬組」將往韓國拍綜藝，而「第二小隊」亦會於4月開戶外騷，問到「夜粥組」有何計劃時，他大派定心丸，「其實公司的策略一點都不難估，所以大家靜待佳音。」MIRROR早前推出團歌《手印》，MV中一場更衣室大打出手的戲，原本不是由AK與Edan演出，問到原定是哪位成員時，AK就大賣關子，「那兩個人是高的，很多東西都可以高，可能是人氣上的高、高度上的高，或者是心胸上的高，總之兩個人都是高的。」他猜想可能趕收工想追上拍攝進度，改由兩人演出，而他們亦不負所望，AK沾沾表示，「那是全日惟一的一take過場口，我哋大家爭取快啲收工！」至於兩人吵架說甚麼，他笑言，「沒營養的小學雞男仔互相對罵，(有沒有3字經？)有4字經，恭喜發財！」 姜濤帶頭衝擊 大表哥慘「墊底」 MV的其中一張花絮照，姜濤、Edan、Jer等「纍羅漢式」壓著一位隊友，不少鏡粉猜測「墊底」的是Stanley，在場目擊過程的AK親解謎底，「係大表哥，好似阿姜衝埋去先，我證實之後草地見到兩個凹痕，兩個圓形凹痕！」Stanley陰功豬，真的要靠「實力」撐住隊友。