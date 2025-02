AK江𤒹生暗示年底推出首張專輯 自爆包包臉拍手語節目被嘲似「胖虎」(有片)

積極跳舞搣甩baby fat

AK將為舞台劇《SUCK樂園》開工作密集式排練,下個月開始閉關,明天亦會出個人新歌《Love Is On The Way》,預告將有音樂上的大project,希望在排舞台劇之前先作籌備工作,暗示年底會發行個人專輯,坦言今年內會努力推出四首以上的solo作品。

提到在早前公布的觀眾在民間電視大獎上,AK憑ViuTV劇集《打天下2》成為民選視帝,他表示自己非常驚訝和驚喜,並稱:「全部都係製作團隊、棠哥(歐錦棠)、《打天下2》所有的台前幕後嘅功勞,因為拍攝時候我正值比較迷惘嘅階段,好多謝當時導演、所有隊友,真係好包容,令我去完成呢件事。」至於AK近日被翻出14年前演出港台節目《手語隨想曲》的片段,當年約19歲的他以舞者現身,一張青澀的包包臉非常可愛,他一臉無奈說:「今年已經係入行第七年,呢七年我都一直將呢個秘密收埋得好好,但最近因為一套戲,所以將呢件事重新攞出嚟,但我都OK嘅,係我一個幾青春嘅過去。」表示應該是算是他第一次接觸到關於在電視上的拍攝工作,還記得當時父母都在電視捧場,仍記得當年學會的手語,並即場示範一次,自爆當中一集穿上橙色衫拍攝,該集出街之後,被身邊同學取笑似「胖虎」,從這個時候開始的起心肝積極減肥,開始多跳舞搣甩baby fat。