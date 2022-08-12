AK江𤒹生@MIRROR挑戰為《海賊王》配音超額完成 盼為港人炮製本土動畫

收到片方邀請心情興奮

目前，MIRROR成員因紅館騷發生嚴重事故暫時停工，AK在演唱會舉行前接受傳媒訪問，分享首次挑戰配音工作的難忘感受。對於可以為自己由細睇到大的深愛動漫配音，AK坦言感覺很夢幻，他憶述當初得知收到片方邀請合作時的心情興奮，「我記得收到呢個消息嘅時候，當時拍緊《七月返歸》，花姐嚟探班，畀電話我睇問我做不做？我答當然做啦！」AK立即叫花姐替他接下這項工作，就算多忙也希望可以嘗試為卡通配音，而且《海賊王》是他支持多年的其中一套動漫，所以AK非常開心有機會參與今次配音。

應該點準備？

《海賊王》連載25周年，準備進入最終章，AK好開心能夠參與其中：「最終章其中一條主線，同我聲演嘅角色紅髮有關，所以我今次能夠為紅髮配音也很開心。」問到可有趁配音前先作準備，他表示：「我之前都好想做好準備，但都唔知應該點樣準備，因為配音時只畀我一份稿，冇得睇片先，要到配音當日先有得睇，公司都叫我好好準備，但我就問公司應該點準備，呢次想我把聲較厚啲同埋低沉啲，我就上YouTube參考日本版紅髮原本聲優，儘量從佢嘅聲線中模仿出紅髮嘅Character。」

只花個半小時完成

配音當天，AK只花了一個半小時便順利完成，他表示沒有想像中困難，初時也擔心自己難以應付，自言說話時會有懶音，但今次有導師在旁指導，加上紅髮這角色沒有太多對白，主要利用霸氣去震懾其他人，故他的對白都很簡短，一句起兩句止，所以不算很困難，而今次AK的挑戰性是要改一改平時說話風格，變得比較沉穩、沉實，過程中亦得指導提醒，表現出比較沉實才會更貼近紅髮性格。