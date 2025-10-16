AK江𤒹生33歲生日出碟雙重意義 澄清開娛樂公司非鋪後路(有片)

MIRROR成員AK江𤒹生今日(16日)現身中環出席品牌活動，同場還有隊友呂爵安Edan)的妹妹呂蕙如(小如豬)。適逢今日是33歲生日，大批「生粉」早已企滿店舖外圍，AK一到場即唱起生日歌為偶像慶生，雖然生日要開工，又一歲的他笑言可吸收正能量，人會更青春，「好似姥姥吸收陽氣！」獲現場fans唱歌慶生，他直言有點尷尬，其實一句生日快樂已足夠。談到生日願望，他希望身邊人開心健康。他表示晚上將留家陪家人食飯慶祝。至於他在今年的fans生日會上，談到40歲不想再搞生日會，他解釋，「都真係三十幾歲，唔使再提住生日，我明白fans想生日聚一聚，但嚟緊希望以不同的形式，例如今年幫流浪狗，可能5年或10年制再搞生日會。」

「膚淺」介紹新專輯 普通版咁鹹絲 喜事成雙，出道7年的AK趁生日推出首張個人專輯，他坦言，「對我來講係雙重意義，是送給自己和「生粉」的禮物，專輯大唔大賣已經冇諗，希望大家鍾意。」專輯《 The Trip 》分普通版(STANDARD)和特別版(DELUXE)，他 EDITIONEDITION，他笑言，「膚淺咁講，普通版係冇咁鹹絲，特別版好似『黑掹掹」，但係三級嘅，普通版係2B級，各位自行選購。」他認真表示專輯內的所有歌曲，都是他與創作班底和製作人的心算結晶。AK預告將於12月舉行人生首個簽唱會，「到時可以拎我『赤條條」嘅body俾我簽名。」不過，旁邊的經理人就多番強調絕非「三級」相。

「我係垃圾」GIF圖洗版 「FING」小組的團綜《夜粥先生幾多點》將於今晚(17日)播畢，AK在節目中玩飛索的「慘叫」歷程，他在鏡頭前大叫「我係垃圾」更被火速洗版，製成「GIF」圖，成為鏡粉們的佳話，他無奈表示，「大家鍾意就得，希望當冇信心時可以勉勵吓自己。」他憶述拍攝過程，印象深刻，「我真係冇做估到係咁麻煩，諗住飛一下，冇諗過飛到中間，仲要玩謝天華摛石，真係頂唔住，太高喇！仲要摛一條樓梯，但我慶幸俾佢哋激將法，令我完成咗。」他坦言當時全身標汗，由頭濕到落腳，不過他笑言也不算慘，「可能佢哋慘啲，大家都一齊辛苦，但鏡頭俾晒我！Frankie喺爬石區等咗我20分鐘。」四子在前晚(15日)節目中分享在公眾場所食麵被偷拍的事件，他自言當時掙扎良久才決定出聲，他笑言，「冇化妝又食到滿頭大汗，唔想嗰狀態俾人影到！

自問難與193相比 談到最近再做老闆開娛樂公司，AK澄清是與朋友合資，自己仍主力自家時裝品牌，強調不如外界所傳的鋪後路，「所以嗰啲講咩『留後路』嗰啲，我咁嘅人，我自己都搞唔掂，你諗下仲要我自己出嚟喎，我蝕梗啦！」對於比ERROR的193(郭嘉駿)「 3天下 」更早開公司，他笑言，「「論人脈、資金，論關係，三爺都比我略勝十幾倍，我連法拉利條毛都未掂過，我只係玩電車！」 澄清世人誤解 提到Do姐訪問陳奕迅時，Eason談到跟MIRROR在麥當勞50周年音樂會上合唱，起初都帶有「噢﹗MIRROR」的心態，「我感覺好似好遠，好難接觸，但嗰日忽然感覺變番好近，綵排時發現佢哋都係Human（普通人），只係一班男仔，就係咁囉。」AK認真表示，「我都有睇Do姐訪問，呢個都係世人對我哋嘅誤解，好多朋友認識或合作過後，才知同我螢幕好大分別，希望下次有機會合作。」對於他在TG群組留言指MIRROR不重要，引發不少鏡粉紛紛在Threads發文，分享MIRROR對自己的重要性，他順便澄清大家的誤解，「我好多時都係亂噏或講笑，唔好太過認真！」