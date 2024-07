AK演唱會｜挑戰難度跳舞攰到反胃缺氧 自評50分承諾完騷好好調節身體(有片)

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,昨晚(30日)舉行尾場,演唱會尾聲,AK感激在迷失時有好兄弟撥亂反正,忍不住落下男兒淚。AK在完騷受訪表示,「完show落台,忽然覺呢幾個月從未試過咁放鬆,完成心願,放低呢幾個月的心頭大石!」他笑言終於有食慾,好想打邊爐,直言開兩場已夠喉,「因為真係好攰!」他透露跳舞表演環節體力消耗大,首晚演出返回後台一度作嘔感呼吸困難,自評個唱僅合格,他直言首次開個唱才發現跟MIRROR演唱會分別甚大,「開團show唱完自己部分可休息,但自己孭起整個show好唔容易,在體能或各方面都係好大挑戰。」