AK甜品店開業半年結業 認選址倉促人流差蝕十幾萬

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）與哥哥合資的甜品店開業半年，但日前發現已經悄悄結業。今日他接受鄭裕玲(Do姐)的電台節目訪問時，直認甜品店因為蝕錢要結業。他稱因為自己很愛吃日本食物，哥哥遂提議開餐廳，於是與哥哥合資了拉麵店，見生意不錯，便再開甜品店，但因為選址問題，導致蝕錢要暫停營業。

用金錢換 經驗

AK說︰「暫時會結束營業先，呢個就係經驗值嘅問題，有啲選址唔正確，人流唔算好多……有啲決策上嘅失誤，選址有啲唔正確，人流有啲少。因為疫情期間選擇唔多，以為個鋪位平啲符合到需要，點知個人流唔算多。當時自己都冇去睇(人流)，今次係用金錢換取經驗值。」他稱自己蝕了幾十萬，暫時交由哥哥處理手尾。他稱今次一役，自己覺得理應做比較擅長的東西較好，自己喜歡用不同方式表達個人想法，所以服裝生意上可以自己話事更多。他說︰「始終餐廳，唔係我落手去煮，我又唔喺舖頭。如果再做下一間，會再做多啲準備工夫，了解多啲至去做，唔好咁魯莽。今次有啲衝動，下次要醒啲。」

AK稱自己其實不會說日文，但會背日文歌，近期亦找了日文老師學習，希望可以知道日文歌詞的意思，並透露自己暫時已學會50音及簡單自我介紹。他稱去年向公司請假，並相約幾位排舞好友到日本學跳舞。他說︰「兩星期唔夠時間，其實想學耐啲，想去一個月，但要返嚟做嘢。呢兩個禮拜，大家好開心，好叉電，好耐冇試過返去以前跳舞嘅時候，乜嘢都唔使諗。」