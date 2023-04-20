AK認同周啟生指MIRROR唔成氣候 自爆向Tiger自薦做副導

MIRROR副隊長AK江𤒹生(Anson Kong)今日到尖沙咀出席活動，他表示母親節將至，媽媽非常喜歡閃令令的珠寶，所以會在店內提早選購母親節禮物。他透露首次為品牌工作時獲贈名錶，父親見到非常喜歡，於是轉贈給爸爸。他又透露原本搬出來獨居生活，但因為媽媽太想念他，所以變成媽媽搬過來跟他同住，變相令父母分居。

認同周啟生言論 早前周啟生接受傳媒訪問，指時下不少歌手或組合未成氣候，很多時都「未足月」便出道。AK感謝前輩指點，認同對方指出MIRROR的問題，他稱成員都是《全民造星》出身，當中有些是舞蹈員，有些是沒有跳舞根底，因此會出現跳得不齊的情況，亦承認在演戲及唱歌上仍有很多不足的地方。問到有沒有抽時間去學唱歌，他表示要學會平衡，並以自己為例，拍劇時便不會花時間做歌，用拍劇以外的時間去學唱歌跳舞，拍完才會去做歌。對於周啟生指姜濤翻唱張國榮的作品是零感覺，他認為張國榮的版本是無人能超越，也沒有人可以與哥哥相比。